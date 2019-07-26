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Следствие закончено: 12 обвиняемых и 1 млн рублей ущерба
Источник материала: Партизан
В суд передано дело о закупках запчастей для госпредприятий.
В Гомельской области пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении нескольких лет поставляла запчасти для техники на госпредприятия по стоимости, превышавшей рыночную до 10 раз, сообщили в эфире
Задержаны руководители трех сельскохозяйственных и одного коммунального предприятия. Под следствием заместитель директора молочно-консервного комбината.
Следователи утверждают: действовала преступная группа. Схему придумал и реализовал неработающий житель Рогачева. Подконтрольные ему индивидуальные предприниматели, закупив запчасти по рыночным ценам, поставляли их заказчикам, но уже в два, пять или даже в десять раз дороже. Желающих покупать подшипники и шины «задорого» глава преступного синдиката нашел среди знакомых руководителей, объяснив им, что такое сотрудничество может быть выгодно всем, сказано в сюжете.
Все предприятия закупали запчасти в долг и были партнерами Рогачевского молочно-консервного комбината. «Аграрии поставляли молоко, коммунальники оказывали услуги. Но не за „живые“ деньги, а фактически за те самые долги перед поставщиками „золотых“ запчастей», — сообщили в эфире.
Следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Гомельской области Алексей Легчилкин рассказал, что участники схемы распределяли деньги и давали взятки должностным лицам за обеспечение заявок по завышенной стоимости.
По его словам, организатор схемы воспользовался знакомством с первым заместителем директора комбината. Он дал ему взятку в виде ремонта в бане и автомобиля «Нива».
Фото: СТВ
«На этом этапе в схеме появлялись фирмы, торгующие сгущенным молоком. По договоренности с „преступным синдикатом“ они закупали у МКК продукцию за долговые расписки госпредприятий, а затем, реализовав товар, фактически обналичивали кассу», — сообщил Легчилкин.
По данным СТВ, директора получали от 3 до 10% от суммы сделанного заказа, индивидуальные предприниматели — до 5%. Своя доля была и у организатора схемы.
На имущество 12 обвиняемых по делу наложен арест в счет погашения ущерба. Пять фигурантов под стражей. Если факты, озвученные следствием, подтвердятся в суде, руководителям госпредприятий грозят сроки до 15 лет лишения свободы.
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В суд передано дело о закупках запчастей для госпредприятий.
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