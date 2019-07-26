Следствие закончено: 12 обвиняемых и 1 млн рублей ущерба

телеканала СТВ . Ущерб превысил миллион рублей. Дело передано в суд. В Гомельской области пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении нескольких лет поставляла запчасти для техники на госпредприятия по стоимости, превышавшей рыночную до 10 раз, сообщили в эфире. Ущерб превысил миллион рублей. Дело передано в суд.





Задержаны руководители трех сельскохозяйственных и одного коммунального предприятия. Под следствием заместитель директора молочно-консервного комбината.









Следователи утверждают: действовала преступная группа. Схему придумал и реализовал неработающий житель Рогачева. Подконтрольные ему индивидуальные предприниматели, закупив запчасти по рыночным ценам, поставляли их заказчикам, но уже в два, пять или даже в десять раз дороже. Желающих покупать подшипники и шины «задорого» глава преступного синдиката нашел среди знакомых руководителей, объяснив им, что такое сотрудничество может быть выгодно всем, сказано в сюжете.





Все предприятия закупали запчасти в долг и были партнерами Рогачевского молочно-консервного комбината. «Аграрии поставляли молоко, коммунальники оказывали услуги. Но не за „живые“ деньги, а фактически за те самые долги перед поставщиками „золотых“ запчастей», — сообщили в эфире.





Следователь по особо важным делам следственного управления УСК по Гомельской области Алексей Легчилкин рассказал, что участники схемы распределяли деньги и давали взятки должностным лицам за обеспечение заявок по завышенной стоимости.





По его словам, организатор схемы воспользовался знакомством с первым заместителем директора комбината. Он дал ему взятку в виде ремонта в бане и автомобиля «Нива».









Фото: СТВ

«На этом этапе в схеме появлялись фирмы, торгующие сгущенным молоком. По договоренности с „преступным синдикатом“ они закупали у МКК продукцию за долговые расписки госпредприятий, а затем, реализовав товар, фактически обналичивали кассу», — сообщил Легчилкин.





По данным СТВ, директора получали от 3 до 10% от суммы сделанного заказа, индивидуальные предприниматели — до 5%. Своя доля была и у организатора схемы.





На имущество 12 обвиняемых по делу наложен арест в счет погашения ущерба. Пять фигурантов под стражей. Если факты, озвученные следствием, подтвердятся в суде, руководителям госпредприятий грозят сроки до 15 лет лишения свободы.







