В редакции телеканала «Дождь» и студию «Навальный LIVE» в Москве пришли полицейские





Александра Перепелова (в центре). Фото: tvrain / Twitter





Александре Перепеловой повестку, как свидетелю по уголовному делу, сообщила она РБК. В редакции телеканала «Дождь» полицейские вручили главному редакторуповестку, как свидетелю по уголовному делу, сообщила она





Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила о том, что Перепеловой вручили повестку, по которой она 27 июля должна явиться в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу. «Сотрудники Росгвардии ничего не говорили. Но понятно, что все это связано с той ситуацией, которая сложилась сейчас в Москве с московскими выборами», — сказала она.





Всего, как отметила Перепелова, было 6-7 человек. На вопрос, зачем нужно столько полицейских, чтобы передать повестку, они ответили, что им необходимо зафиксировать факт передачи документа.





Сегодня полиция приходила в студию YouTube-канала «Навальный LIVE» с требованием прекратить эфир, в котором освещался несанкционированный митинг в поддержку независимы кандидатов в Мосгордуму. Эфир был прерван, но позже трансляция возобновилась.





Редакция «Навальный LIVE» заявила о задержании нескольких сотрудников, а также сообщила о начавшихся обысках.

Несанкционированный митинг в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму начался в 14:00 возле здания столичной мэрии. По последним данным «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали 583 человека. МВД сообщило о 295 задержанных.



