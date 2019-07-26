﻿ В редакции телеканала «Дождь» и студию «Навальный LIVE» в Москве пришли полицейские. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В редакции телеканала «Дождь» и студию «Навальный LIVE» в Москве пришли полицейские

27.07.2019 18:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Действия полиции происходят на фоне несогласованной акции в центре Москвы, которую освещают эти каналы.


Александра Перепелова (в центре). Фото: tvrain / Twitter

В редакции телеканала «Дождь» полицейские вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку, как свидетелю по уголовному делу, сообщила она РБК.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила о том, что Перепеловой вручили повестку, по которой она 27 июля должна явиться в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу. «Сотрудники Росгвардии ничего не говорили. Но понятно, что все это связано с той ситуацией, которая сложилась сейчас в Москве с московскими выборами», — сказала она.

Всего, как отметила Перепелова, было 6-7 человек. На вопрос, зачем нужно столько полицейских, чтобы передать повестку, они ответили, что им необходимо зафиксировать факт передачи документа.

Сегодня полиция приходила в студию YouTube-канала «Навальный LIVE» с требованием прекратить эфир, в котором освещался несанкционированный митинг в поддержку независимы кандидатов в Мосгордуму. Эфир был прерван, но позже трансляция возобновилась.

Редакция «Навальный LIVE» заявила о задержании нескольких сотрудников, а также сообщила о начавшихся обысках.
Несанкционированный митинг в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму начался в 14:00 возле здания столичной мэрии. По последним данным «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали 583 человека. МВД сообщило о 295 задержанных.
 
 
Ссылка на источник 104
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действия полиции происходят на фоне несогласованной акции в центре Москвы, которую освещают эти каналы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жніво не Кіраўшчыне: расце кагорта тысячнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские рюкзаки кожаные стильный рюкзак в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика