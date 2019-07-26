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В редакции телеканала «Дождь» и студию «Навальный LIVE» в Москве пришли полицейские
Источник материала: Партизан
Действия полиции происходят на фоне несогласованной акции в центре Москвы, которую освещают эти каналы.
Александра Перепелова (в центре). Фото: tvrain / Twitter
В редакции телеканала «Дождь» полицейские вручили главному редактору Александре Перепеловой повестку, как свидетелю по уголовному делу, сообщила она
Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева сообщила о том, что Перепеловой вручили повестку, по которой она 27 июля должна явиться в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу. «Сотрудники Росгвардии ничего не говорили. Но понятно, что все это связано с той ситуацией, которая сложилась сейчас в Москве с московскими выборами», — сказала она.
Всего, как отметила Перепелова, было 6-7 человек. На вопрос, зачем нужно столько полицейских, чтобы передать повестку, они ответили, что им необходимо зафиксировать факт передачи документа.
Сегодня полиция приходила в студию YouTube-канала «Навальный LIVE» с требованием прекратить эфир, в котором освещался несанкционированный митинг в поддержку независимы кандидатов в Мосгордуму. Эфир был прерван, но позже трансляция возобновилась.
Редакция «Навальный LIVE» заявила о задержании нескольких сотрудников, а также сообщила о начавшихся обысках.
Несанкционированный митинг в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму начался в 14:00 возле здания столичной мэрии. По последним данным «ОВД-Инфо», сотрудники правоохранительных органов задержали 583 человека. МВД сообщило о 295 задержанных.
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Действия полиции происходят на фоне несогласованной акции в центре Москвы, которую освещают эти каналы.
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