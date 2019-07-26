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В Москве задержали около 500 протестующих
Источник материала: Партизан
В Москве задержали около 500 протестующих, сообщает ВВС. Сегодня днем люди пришли на улицу Тверскую к мэрии российской столицы, чтобы выразить свое несогласие с тем, что представителям оппозиции не позволяют зарегистрироваться кандидатами на выборы в Московскую городскую Думу. Акция не санкционирована властями, задержания гражданских активистов и обычных участников происходили еще до начала митинга, объявленного на 14:00. Среди задержанных были и случайные прохожие.
Полиция вытеснила протестующих с Тверской, после чего они пошли на соседние улицы, где их также пытаются заблокировать.
Это не первая акция с требованием допустить оппозицию к местным выборам. 20 июля на проспекте Сахарова в Москве прошел разрешенный митинг, который собрал около 20 тысяч участников. Позже, 24 июля были другие протесты, после чего Следственный комитет России возбудил уголовное дело за препятствие в осуществлении избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Свидетелем по этому делу проходит главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова. Сегодня в редакцию телеканала пришла полиция и вручила редактору повестку в суд.
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В Москве задержали около 500 протестующих, сообщает ВВС. Сегодня днем люди пришли на улицу Тверскую к мэрии российской столицы, чтобы выразить свое несогласие с...
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