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В Москве задержали около 500 протестующих

27.07.2019 18:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве задержали около 500 протестующих, сообщает ВВС. Сегодня днем ​​люди пришли на улицу Тверскую к мэрии российской столицы, чтобы выразить свое несогласие с тем, что представителям оппозиции не позволяют зарегистрироваться кандидатами на выборы в Московскую городскую Думу. Акция не санкционирована властями, задержания гражданских активистов и обычных участников происходили еще до начала митинга, объявленного на 14:00. Среди задержанных были и случайные прохожие.

Полиция вытеснила протестующих с Тверской, после чего они пошли на соседние улицы, где их также пытаются заблокировать.

Это не первая акция с требованием допустить оппозицию к местным выборам. 20 июля на проспекте Сахарова в Москве прошел разрешенный митинг, который собрал около 20 тысяч участников. Позже, 24 июля были другие протесты, после чего Следственный комитет России возбудил уголовное дело за препятствие в осуществлении избирательных прав или работе избирательных комиссий.

Свидетелем по этому делу проходит главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова. Сегодня в редакцию телеканала пришла полиция и вручила редактору повестку в суд.
 
 
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В Москве задержали около 500 протестующих, сообщает ВВС. Сегодня днем ​​люди пришли на улицу Тверскую к мэрии российской столицы, чтобы выразить свое несогласие с...
 
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