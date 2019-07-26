В Москве задержали около 500 протестующих

Полиция вытеснила протестующих с Тверской, после чего они пошли на соседние улицы, где их также пытаются заблокировать.





Это не первая акция с требованием допустить оппозицию к местным выборам. 20 июля на проспекте Сахарова в Москве прошел разрешенный митинг, который собрал около 20 тысяч участников. Позже, 24 июля были другие протесты, после чего Следственный комитет России возбудил уголовное дело за препятствие в осуществлении избирательных прав или работе избирательных комиссий.





Свидетелем по этому делу проходит главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова. Сегодня в редакцию телеканала пришла полиция и вручила редактору повестку в суд.