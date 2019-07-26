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В Горках фура сбила женщину с детской коляской, пешеход погибла
Источник материала: Партизан
27 июля утром в г. Горки на пешеходном переходе фура сбила женщину с детской коляской. От полученных травм пешеход скончалась, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Водитель фуры – местный житель 1977 года рождения – ехал по улице Бруцеро-Ерофеевской. На пешеходном переходе, совершая поворот направо на разрешающий сигнал светофора, мужчина не уступил дорогу женщине 1953 года рождения с детской коляской. От полученных в результате наезда травм пешеход погибла.
В коляске находился внук женщины. Ребенок доставлен в больницу. Угрозы его жизни и здоровью нет.
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27 июля утром в г. Горки на пешеходном переходе фура сбила женщину с детской коляской. От полученных травм пешеход скончалась, сообщила в Telegram-канале официальный...
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