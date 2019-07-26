В Горках фура сбила женщину с детской коляской, пешеход погибла

Водитель фуры – местный житель 1977 года рождения – ехал по улице Бруцеро-Ерофеевской. На пешеходном переходе, совершая поворот направо на разрешающий сигнал светофора, мужчина не уступил дорогу женщине 1953 года рождения с детской коляской. От полученных в результате наезда травм пешеход погибла.





В коляске находился внук женщины. Ребенок доставлен в больницу. Угрозы его жизни и здоровью нет.