«И вот как в проруби опять всплыла эта словечко «репутация». Оно всплыло не только в Украине, но и всплыло в России. И здесь у нас его реанимировало это слово Ксюша Собчак. Она с умилительно важным видом утверждает, что репутация – это очень важно, и что репутационные проблемы – это крайне серьезно, и что плохая репутация – это очень плохо. Что прибило Собчак на этот пафос, это великая загадка.





udf.by Пробоина в репутации – это ужасно. Но, знаете, бородавки тоже не самая большая радость. И это не всегда смешно. Смешно, когда с критикой бородавок выступает бородавочник. Есть такая разновидность южноафриканских удивительных свинок. И вот здесь как раз тот самый случай, пишет





Но, вообще, я уже говорил, что «репутация» – это словечко из лексикона пожилых шлюх. Когда уходит последний клиент, начинается репутация. Тоже понятно. Но, вообще, слово абсолютно бессмысленное, тем более, в России, где всё меняется и меняются люди и человек меняется радикально. И очень здесь живая, влиятельная среда, которая постоянно формирует в каждом живом человеке что-то новое. И мы знаем по Дарвину, до какой степени среда предельно влиятельна, особенно сейчас.





Я живу по другому принципу. Я считаю, что один раз надо испортить репутацию, и потом жить, вообще не задумываясь ни о чем, что, собственно говоря, я и сделал.













Особенно в России, где главным правилом все равно является хайп. И причем нет границ для русского хайпа, ну нет абсолютно. И «Крот» и сирийские бомбежки, и Крым, и шпагаты – это же тоже всё дети русского хайпа. Никакого практического смысла, никакого разумного происхождения…





И причем этот хайп всесилен. Вот у нас есть певица Бабкина. Вот она, опасно приблизившись к 80-летию… А, 70-ти, прошу прощения. Селфит себя голенькую в пене. Такая вот Афродиточка. Это тоже хайп. Пена, кстати, непонятно происхождения. Я видел нечто подобное. Мне доводилось видеть больного столбняком слона в одном из цирков. Вот, действительно, он был способен такой крупно пузырящейся, очень тугой, тяжелой пены выдать огромное количество. Но где сейчас она взяла слона, я не понимаю.





Но хайпуют все.





Хайпанула Loro Piana, которой посчастливилось облечь собою телеса Сечина. Loro Piana вероятно выбиралось по простому признаку – выбиралось наиболее знакомое название. Поскольку имя этого дизайнера состоит из двух частей Loro и Piana, понятно, почему сечинский концерн выбрал именно эту марку. Но кое-что перепало Путину, как мы знаем… Ему перепали кроссовочки. Но вряд ли его уговорили быть амбассадором этой марки, хотя здесь, может быть, и пробежит какая-то мышь между ним и Медведевым.









И вот от меня требуют еще вопрос по поводу Соловьева. Мне совершенно неинтересна эта тема, поскольку я много раз по этому говорил, но это требование хайпа.





В данном случае, поймите, патриотизм Соловьева – это что-то вроде непорочного зачатия. В это можно веровать, но воспринимать всерьез это абсолютно невозможно. И никакой новости в этом нет.







