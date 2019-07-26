Кто устраивает самосуд в минских дворах? Портят авто, припаркованные с нарушением ППД

Только в Первомайском районе с начала года таких фактов зафиксировано уже 85 — это на 50 больше, чем за аналогичный период 2018-го. Почти все поврежденные машины были припаркованы с нарушениями ПДД — на тротуарах, зеленых зонах, у подъездов. Устав от такого откровенного хамства автовладельцев, пешеходы стали их наказывать, царапая кузова острыми предметами.





Так, в течение весьма непродолжительного времени в Первомайское РУВД поступили четыре заявления от граждан, чьи авто повредили в одном из дворов на пр. Независимости. Хулигана изобличили быстро: момент порчи имущества запечатлела установленная на подъезде видеокамера. Личность преступницы повергла в шок даже видавших виды сыщиков. Ею оказалась… 80-летняя одинокая пенсионерка.





В содеянном старушка созналась, пояснив: припаркованные под окнами машины якобы загораживали проход. Также горожанка была недовольна шумом их двигателей и «выбросом в атмосферу выхлопных газов». Она не сочла нужным привлечь к борьбе за справедливость милиционеров, а решила разобраться с водителями сама: пока никто не видел, царапала ключом от почтового ящика кузова авто.





— Только в одном случае удалось доказать, что это дело рук пенсионерки, — рассказал заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики МОБ Первомайского РУВД Андрей Макух. — Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза констатировала: бабушка вменяема.





Суд признал ее виновной в совершении хулиганства и назначил профилактическое наблюдение сроком на два года с постановкой на учет в уголовно-исполнительную инспекцию.





Вместе с сотрудниками Первомайского РУВД — старшим госавтоинспектором отдела ГАИ Сергеем Васько и участковым инспектором милиции Николаем Лепешкиным — отправляемся в рейд по дворовым территориям.





— Проблема загруженности дворов транспортом актуальна для всех больших городов. Особенно там, где дома строились еще во времена Советского Союза. Тогда просто не было столько машин, — говорит Сергей Александрович. — Часто водители не оставляют авто на стоянках, предпочитая парковать их около дома, потому что им лень пройти несколько сотен метров. Некоторые жалеют денег. При этом они не думают, что их транспорт может кому-то мешать. Знали бы вы, сколько звонков поступает на номер 102, когда такое авто загораживает кому-то проезд или коммунальщики не могут забрать мусор из-за припаркованного рядом с контейнерами личного транспорта!













Около общежития БГАТУ, что на ул. Натуралистов, 12, студенты сами решили проблему парковки: без зазрения совести ставят машины у стадиона прямо на зеленой зоне… Бывшей зеленой, так как трава там уже почти не растет.





А вот во дворе дома № 5 на ул. Волгоградской транспорта, припаркованного с нарушениями, мы не обнаружили.





— Здесь проживают почти одни пенсионеры, — пояснил местный житель Валерий. — Единственное, что беспокоит, — транзитное движение по дворам. Порой на таких скоростях носятся, что едва успеваешь на бордюр запрыгнуть.









На ул. Тикоцкого вдоль проезжей части яблоку негде упасть, не говоря уже о том, чтобы машину поставить. Въехавший во двор водитель внедорожника, видя автомобиль ГАИ, все равно припарковался вдоль пешеходной дорожки. На замечание молодой человек возмутился:





— А где мне его поставить? Тем более что я ненадолго, скоро поеду на вокзал встречать жену.





Однако водителю все-таки пришлось припарковать машину согласно ПДД. Место нашлось метрах в 30 от подъезда, в котором жил нарушитель.





В практике Н. Лепешкина был случай, когда пешеход повредил бампер припаркованной машины. Автовладелец требовал наказать виновного по всей строгости закона… Участковый просмотрел запись с видеокамеры, установленной неподалеку от места происшествия, на которой было видно, что гражданин поскользнулся и, упав, задел бампер случайно. В итоге он оплатил ремонт, и все разошлись миром.





Справочно





За неправильную парковку легкового транспорта предусмотрены вынесение предупреждения либо штраф в 1 базовую величину (25,5 рубля). Если водитель допустит такое же нарушение повторно в течение года после наложения административного взыскания, штраф увеличится вдвое.



