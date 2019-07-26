В Вилейском районе мужчина застрелился из охотничьего ружья

Сергей Босько рассказал корреспонденту МЛЫН.BY: Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкомакорреспонденту МЛЫН.BY:





— Погибшего обнаружили 24 июля около 18:25. По предварительным данным, мужчина застрелился из своего охотничьего ружья марки ИЖ 27Е, которое было официально зарегистрировано. Предсмертной записки в квартире не обнаружено. Ружье изъято. Тело было доставлено в морг.





По словам Сергея Босько, проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет. Мотив и обстоятельства трагедии устанавливаются.



