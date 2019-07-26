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В Вилейском районе мужчина застрелился из охотничьего ружья
Источник материала: Партизан
В деревне Русское Село Нарочанского сельского совета Вилейского района вечером 24 июля в квартире было обнаружено тело хозяина 1963 года рождения. По основной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством.
Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Босько
— Погибшего обнаружили 24 июля около 18:25. По предварительным данным, мужчина застрелился из своего охотничьего ружья марки ИЖ 27Е, которое было официально зарегистрировано. Предсмертной записки в квартире не обнаружено. Ружье изъято. Тело было доставлено в морг.
По словам Сергея Босько, проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет. Мотив и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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В деревне Русское Село Нарочанского сельского совета Вилейского района вечером 24 июля в квартире было обнаружено тело хозяина 1963 года рождения. По основной...
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