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В Вилейском районе мужчина застрелился из охотничьего ружья

27.07.2019 17:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В деревне Русское Село Нарочанского сельского совета Вилейского района вечером 24 июля в квартире было обнаружено тело хозяина 1963 года рождения. По основной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Официальный представитель управления внутренних дел Миноблисполкома Сергей Босько рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Погибшего обнаружили 24 июля около 18:25. По предварительным данным, мужчина застрелился из своего охотничьего ружья марки ИЖ 27Е, которое было официально зарегистрировано. Предсмертной записки в квартире не обнаружено. Ружье изъято. Тело было доставлено в морг.

По словам Сергея Босько, проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет. Мотив и обстоятельства трагедии устанавливаются.
 
 
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В деревне Русское Село Нарочанского сельского совета Вилейского района вечером 24 июля в квартире было обнаружено тело хозяина 1963 года рождения. По основной...
 
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