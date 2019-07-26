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В Тайване изобрели костюм для мастурбации, чтобы помочь людям на инвалидной коляске
Источник материала: KYKY>
Дизайнеры из Тайваня изобрели костюм, чтобы помочь людям с инвалидностью самостоятельно получить оргазм. Устройство назвали Ripple,
В Ripple входит: костюм, маска и пульт управления. Поэтому он способен стимулировать чувствительные зоны, задействуя в процессе осязание, зрение, слух и обоняние. За первое отвечает костюм, а за остальные чувства — маска с наушниками, выделяющая феромоны, где играют успокаивающие ASMR-мелодии. Костюм работает на воздушных подушках с подогревом – они имитируют прикосновения человека. По умолчанию он уделяет внимание груди и тазу, но пользователь может делать акцент и на других частях тела. После оргазма костюм имитирует объятия: он сжимается в области плеч и живота. Устройство может использовать и мужчина, и женщина.
Так же разработчики Ripple надеются, что их продукт не только облегчит мастурбацию, но и поднимет проблему секса у людей с инвалидностью. По словам дизайнеров, в некоторых регионах, включая Тайвань, этот вопрос остается незатронутым.
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