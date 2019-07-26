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В Тайване изобрели костюм для мастурбации, чтобы помочь людям на инвалидной коляске

27.07.2019 18:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Дизайнеры из Тайваня изобрели костюм, чтобы помочь людям с инвалидностью самостоятельно получить оргазм. Устройство назвали Ripple, пишет «Нож» со ссылкой на Dezeen.

В Ripple входит: костюм, маска и пульт управления. Поэтому он способен стимулировать чувствительные зоны, задействуя в процессе осязание, зрение, слух и обоняние. За первое отвечает костюм, а за остальные чувства — маска с наушниками, выделяющая феромоны, где играют успокаивающие ASMR-мелодии. Костюм работает на воздушных подушках с подогревом – они имитируют прикосновения человека. По умолчанию он уделяет внимание груди и тазу, но пользователь может делать акцент и на других частях тела. После оргазма костюм имитирует объятия: он сжимается в области плеч и живота. Устройство может использовать и мужчина, и женщина.



Костюм придумали потому, что, как объясняют его дизайнеры, за большинством парализованных тайваньцев присматривают семьи, с которыми те стыдятся обсудить сексуальные потребности. Разработчки костюма верят, что он поможет снять неловкость с этой темы: сиделки нужно всего-то помочь надеть костюм своему подопечному.

Так же разработчики Ripple надеются, что их продукт не только облегчит мастурбацию, но и поднимет проблему секса у людей с инвалидностью. По словам дизайнеров, в некоторых регионах, включая Тайвань, этот вопрос остается незатронутым.

Читайте по теме: «Какого чёрта вы решили, что людям с инвалидностью не нужен секс?» Почему социальная проституция – это благо

 
 
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Дизайнеры из Тайваня изобрели костюм, чтобы помочь людям с инвалидностью самостоятельно получить оргазм. Устройство назвали Ripple, пишет «Нож» со ссылкой на Dezeen. В...
 
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