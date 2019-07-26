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«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока в блогосфере обсуждают необходимость и важность армейской службы, законодательно точка поставлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но у большинства белорусских мужчин отношение к службе и без юридических норм правильное. О своем выборе рассказали и спели герои следующего сюжета.
Песни другие, а суть та же: самоотверженная служба на последних сантиметрах родной земли. Правда, сейчас вместо пограничных войск органы пограничной службы. И сама служба другая: ближе к дому, а защищать надо не необъятную родину, а свою Беларусь.
Яков Шавыро сам пришел военкомат, сам попросился подальше от столицы. Попал в Гомельскую погрангруппу. По меркам Беларуси – дальше некуда.
Яков Шавыро:
Служба укрепила не только мужской характер, но и братскую дружбу. Так случилось, что то же подразделение Гомельской погрангруппы в то же время призвали и старшего брата Якова Романа. У него уже был диплом и более четкое представление о жизни.
Роман Шавыро:
Оказалось, что форма с пограничным камуфляжем не затирает внутренне содержание человека. Наоборот, позволила раскрыться. Братья и сослуживцы прямо-таки спелись на границе. До сих пор офицеры части готовы им петь дифирамбы.
Виктор Соловей, офицер отдела идеологической работы Гомельской пограничной группы:
Строки песни появились за минут 20. В прошлом столичный хипстер сделал правильный выбор. Это не только название его песни, это – вывод о службе.
Яков Шавыро:
После хождения строем братья опять же вместе строят Беларусь. Участвовали и в реконструкции стадиона «Динамо» и возведении нынешних коттеджей для многодетных семей в Острошицком городке – это жилье сейчас на слуху. В общем, умение родину защищать не помешало им выбрать самую мирную профессию.
Роман Шавыро:
К образу настоящего мужчины, который строит дом, воспитывает сына и возделывает сад, стремятся многие. Главное же – все это надо уметь еще и защитить. Служба родине этому и учит.
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Новости Беларуси. Пока в блогосфере обсуждают необходимость и важность армейской службы, законодательно точка поставлена, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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