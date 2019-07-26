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«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

27.07.2019 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока в блогосфере обсуждают необходимость и важность армейской службы, законодательно точка поставлена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Но у большинства белорусских мужчин отношение к службе и без юридических норм правильное. О своем выборе рассказали и спели герои следующего сюжета.

Тему продолжит корреспондент Евгений Пустовой.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Песни другие, а суть та же: самоотверженная служба на последних сантиметрах родной земли. Правда, сейчас вместо пограничных войск органы пограничной службы. И сама служба другая: ближе к дому, а защищать надо не необъятную родину, а свою Беларусь.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Яков Шавыро сам пришел военкомат, сам попросился подальше от столицы. Попал в Гомельскую погрангруппу. По меркам Беларуси – дальше некуда.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Яков Шавыро:
У деда очень много медалей было разных. Я тогда не понимал, за что они даются, и мне было интересно, как он проходил службу. И я решил для себя, что пойду туда.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Служба укрепила не только мужской характер, но и братскую дружбу. Так случилось, что то же подразделение Гомельской погрангруппы в то же время призвали и старшего брата Якова Романа. У него уже был диплом и более четкое представление о жизни.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Роман Шавыро:
Естественно, мы держались друг друга. Приходилось присматривать за младшим, иногда вдвоем попадали в какие-то казусные ситуации. То есть было многое, но держались вместе. Честно говоря, наверное, после армии мы более сплоченные, чем до.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Оказалось, что форма с пограничным камуфляжем не затирает внутренне содержание человека. Наоборот, позволила раскрыться. Братья и сослуживцы прямо-таки спелись на границе. До сих пор офицеры части готовы им петь дифирамбы.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Виктор Соловей, офицер отдела идеологической работы Гомельской пограничной группы:
Любой приграничный населенный пункт знает, что в пограничной группе есть военный оркестр. Он обязательно приедет на день деревни, на другие какие-то праздники. И именно в 2015-2016 годах это двое ребят своим талантом возглавили наши группы информационные, которые выезжали на границу.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Строки песни появились за минут 20. В прошлом столичный хипстер сделал правильный выбор. Это не только название его песни, это – вывод о службе.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Яков Шавыро:
Я за время службы переосмыслил очень сильно свою жизнь. Когда пришел из армии, мне сказали: ты реально стал другим человеком.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

После хождения строем братья опять же вместе строят Беларусь. Участвовали и в реконструкции стадиона «Динамо» и возведении нынешних коттеджей для многодетных семей в Острошицком городке – это жилье сейчас на слуху. В общем, умение родину защищать не помешало им выбрать самую мирную профессию.  

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

Роман Шавыро:
Служить надо, чтобы пройти эту подготовку базовую – мало ли что. Естественно, все надеются на светлое будущее. Но чтобы в любую секунду ты был готов.

«Естественно, мы держались друг друга»: братья рассказали, каково это – вместе служить в армии

К образу настоящего мужчины, который строит дом, воспитывает сына и возделывает сад, стремятся многие. Главное же – все это надо уметь еще и защитить. Служба родине этому и учит.

Люди в материале: Яков Шавыро, Роман Шавыро, Виктор Соловей, Евгений Пустовой
 
 
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Новости Беларуси. Пока в блогосфере обсуждают необходимость и важность армейской службы, законодательно точка поставлена, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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