|
За кем останется арендное жильё, если супруги развелись?
Источник материала: СТВ
Об арендном жилье говорили в программе
Бывает, что муж от своего предприятия получил арендное жильё, но семья распалась. Может ли быть такое, что жена с детьми останется в этой арендной квартире, если они решат разъехаться?
Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об арендном жилье говорили в программе «Большой город». Бывает, что муж от своего предприятия получил арендное жильё, но семья распалась. Может ли быть такое, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)