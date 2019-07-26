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Арендное жильё: можно ли нанимателям делать ремонт?
Источник материала: СТВ
Об арендном жилье говорили в программе
Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:
То есть заезжай и живи. А можно ли там жильцам производить ремонт за счёт собственных средств?
Анастасия Попкова:
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Об арендном жилье говорили в программе «Большой город». Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:Такие квартиры...
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