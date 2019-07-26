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Арендное жильё: можно ли нанимателям делать ремонт?

27.07.2019 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Об арендном жилье говорили в программе «Большой город».

Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:
Такие квартиры сдаются с косметическим ремонтом. То есть стены оклеены, окна стоят, на полах линолеум.

Арендное жильё: можно ли нанимателям делать ремонт?

То есть заезжай и живи. А можно ли там жильцам производить ремонт за счёт собственных средств?

Анастасия Попкова:
Конечно. Это обязанность нанимателя – поддерживать своё жилое помещение в надлежащем состоянии. То есть производить косметический ремонт, менять сантехнику – это пожалуйста. Главное, не производить перепланировки.
 

Люди в материале: Анастасия Попкова
 
 
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Об арендном жилье говорили в программе «Большой город». Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:Такие квартиры...
 
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