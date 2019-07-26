Арендное жильё: можно ли нанимателям делать ремонт?

Источник материала: СТВ

Об арендном жилье говорили в программе «Большой город» .

Анастасия Попкова, главный специалист Управления жилищной политики Мингорисполкома:

Такие квартиры сдаются с косметическим ремонтом. То есть стены оклеены, окна стоят, на полах линолеум.





То есть заезжай и живи. А можно ли там жильцам производить ремонт за счёт собственных средств?

Анастасия Попкова:

Конечно. Это обязанность нанимателя – поддерживать своё жилое помещение в надлежащем состоянии. То есть производить косметический ремонт, менять сантехнику – это пожалуйста. Главное, не производить перепланировки.

