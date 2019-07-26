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Респект Коршунову: в Гродно под своды арены было поднято игровое джерси многолетнего капитана "Немана"
Источник материала: Партизан
В минувшем регулярном сезоне 36-летний игрок обороны набрал 16 (2+14) очков в 34 играх, при показателе полезности "-1".
В плей-офф он добавил 6 (0+6) очков в 16 поединках, при показателе полезности "-3" и помог команде завоевать серебро.
За карьеру в экстралиге Коршунов набрал 248 (74+174) очков в 757 играх "регулярки", при показателе полезности "+147", а в плей-офф на его счету 53 (13+40) балла в 143 играх, при показателе полезности "+21". Большую часть карьеры хоккеист провел в "Немане".
В карьере Андрея есть и 2 матча в КХЛ за минское "Динамо". Коршунов является пятикратным чемпионом Беларуси,
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Респект Коршунову: в Гродно под своды арены было поднято игровое джерси многолетнего капитана "Немана"
В минувшем регулярном сезоне 36-летний игрок обороны набрал 16 (2+14) очков в 34 играх, при показателе полезности "-1".
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