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Респект Коршунову: в Гродно под своды арены было поднято игровое джерси многолетнего капитана "Немана"

27.07.2019 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минувшем регулярном сезоне 36-летний игрок обороны набрал 16 (2+14) очков в 34 играх, при показателе полезности "-1".

 В плей-офф он добавил 6 (0+6) очков в 16 поединках, при показателе полезности "-3" и помог команде завоевать серебро. 

За карьеру в экстралиге Коршунов набрал 248 (74+174) очков в 757 играх "регулярки", при показателе полезности "+147", а в плей-офф на его счету 53 (13+40) балла в 143 играх, при показателе полезности "+21". Большую часть карьеры хоккеист провел в "Немане". 



В карьере Андрея есть и 2 матча в КХЛ за минское "Динамо". Коршунов является пятикратным чемпионом Беларуси, отмечает belarushockey.com.
 
 
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В минувшем регулярном сезоне 36-летний игрок обороны набрал 16 (2+14) очков в 34 играх, при показателе полезности "-1".
 
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