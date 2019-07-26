В плей-офф он добавил 6 (0+6) очков в 16 поединках, при показателе полезности "-3" и помог команде завоевать серебро.





За карьеру в экстралиге Коршунов набрал 248 (74+174) очков в 757 играх "регулярки", при показателе полезности "+147", а в плей-офф на его счету 53 (13+40) балла в 143 играх, при показателе полезности "+21". Большую часть карьеры хоккеист провел в "Немане".













отмечает belarushockey.com. В карьере Андрея есть и 2 матча в КХЛ за минское "Динамо". Коршунов является пятикратным чемпионом Беларуси,belarushockey.com.



