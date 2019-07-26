Чего ради? Голландец с сыновьями потоптался на границе Беларуси и Литвы

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КакDelfi, происшествие случилось 25 июля в Шальчининском районе Литвы. Иностранцы приехали к границе на автомобиле Toyota Corolla с целью сделать там фото. Они прогулялись к столбу и устроили возле него фотосессию, после чего пошли к машине. Однако литовские пограничники заметили нарушителей с помощью системы видеонаблюдения и задержали их.