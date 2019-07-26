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Чего ради? Голландец с сыновьями потоптался на границе Беларуси и Литвы
Источник материала: Партизан
51-летний гражданин Голландии с сыновьями в возрасте 11 и 15 лет ходил вокруг пограничного столба на границе Беларуси и Литвы.
delfi.lt
Как
Мужчину оштрафовали на 70 евро за "незаконное пересечение границы по неосторожности".
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51-летний гражданин Голландии с сыновьями в возрасте 11 и 15 лет ходил вокруг пограничного столба на границе Беларуси и Литвы.
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