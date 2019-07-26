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Чего ради? Голландец с сыновьями потоптался на границе Беларуси и Литвы

27.07.2019 19:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

51-летний гражданин Голландии с сыновьями в возрасте 11 и 15 лет ходил вокруг пограничного столба на границе Беларуси и Литвы.


delfi.lt
Как информирует Delfi, происшествие случилось 25 июля в Шальчининском районе Литвы. Иностранцы приехали к границе на автомобиле Toyota Corolla с целью сделать там фото. Они прогулялись к столбу и устроили возле него фотосессию, после чего пошли к машине. Однако литовские пограничники заметили нарушителей с помощью системы видеонаблюдения и задержали их.

Мужчину оштрафовали на 70 евро за "незаконное пересечение границы по неосторожности".
 
 
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51-летний гражданин Голландии с сыновьями в возрасте 11 и 15 лет ходил вокруг пограничного столба на границе Беларуси и Литвы.
 
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