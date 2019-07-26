﻿ Вейпы под запретом: в Беларуси электронные сигареты приравняли к обычным. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вейпы под запретом: в Беларуси электронные сигареты приравняли к обычным

27.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ужесточили антитабачное законодательство. С сегодняшнего дня запрещено курить на рабочем месте и на остановках транспорта, но основные нововведения касаются электронных сигарет. Легко ли сейчас купить вейпы и жидкость к ним – выясняла корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

15-летняя Катя проводит эксперимент. Проверяет: легко ли ей продадут жидкость для электронной сигареты. Она зашла в несколько магазинов. Но продавцы непреклонны. При малейшем сомнении просят документы, ведь подростки настойчивы и находчивы.

«Ухищрения бывают разные: ксерокопия паспорта, «отфотошопленные» фотографии паспорта. Все, что угодно. Рассказы про то, что паспорт в посольстве, у папы, у мамы, «я забыл дома», – говорит продавец Михаил.

«Они хотят это купить, потому что это круто. А все-таки электронные сигареты наносят определенный вред. Не хотим нести за это ответственность», – отметил продавец Владислав.

Многие подростки считают вейп безопасным, а убеждения действуют на них плохо.

«Они говорят: «Да ладно, это ничего тебе не сделает. Не волнуйся, это не вредно», – рассказала школьница Екатерина Мазурова.

Но привычка «подымить» паром вовсе не безобидная, поэтому медики настояли на том, чтобы законодательно вейпы приравняли к обычной сигарете. Теперь продажа несовершеннолетним жидкости это не только сделка с совестью, но и нарушение закона.

«Там микродоза никотина есть. Во-вторых, это та же рефлекторная привычка, которая постоянно поддерживается. Если обычную сигарету выкуривают, то электронную курят дольше. А значит, рефлекс еще больше сохраняется», – объяснил ведущий научный сотрудник отдела наркологии Республиканского научно-практического центра психического здоровья Владимир Максимчук.

Сейчас электронные сигареты нельзя курить в общественных местах, на работе и в подъезде. Жидкости для них купить можно строго с 18 лет, а яркие баночки продавцам придется убрать с прилавков.

«Теперь, чтобы продавать жидкости, как и табачные изделия, информация размещается в виде перечня на белом фоне черным шрифтом одинакового размера, без графических наименований и рисунков», – сказала начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Виолетта Брезовская.

Под запретом и реклама вейпов и жидкостей. А с января 2020 года супермаркеты смогут продавать их только через специальные отделы – так же как и сейчас табачные изделия.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси ужесточили антитабачное законодательство. С сегодняшнего дня – 27 июля – запрещено курить на рабочем месте и на остановках транспорта. Но основные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роман Гутцайт: все команды, которыми руководил Гончаренко, добивались максимально возможного для себя результата
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика