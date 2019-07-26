Вейпы под запретом: в Беларуси электронные сигареты приравняли к обычным

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ужесточили антитабачное законодательство. С сегодняшнего дня запрещено курить на рабочем месте и на остановках транспорта, но основные нововведения касаются электронных сигарет. Легко ли сейчас купить вейпы и жидкость к ним – выясняла корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

15-летняя Катя проводит эксперимент. Проверяет: легко ли ей продадут жидкость для электронной сигареты. Она зашла в несколько магазинов. Но продавцы непреклонны. При малейшем сомнении просят документы, ведь подростки настойчивы и находчивы.

«Ухищрения бывают разные: ксерокопия паспорта, «отфотошопленные» фотографии паспорта. Все, что угодно. Рассказы про то, что паспорт в посольстве, у папы, у мамы, «я забыл дома», – говорит продавец Михаил.

«Они хотят это купить, потому что это круто. А все-таки электронные сигареты наносят определенный вред. Не хотим нести за это ответственность», – отметил продавец Владислав.

Многие подростки считают вейп безопасным, а убеждения действуют на них плохо.

«Они говорят: «Да ладно, это ничего тебе не сделает. Не волнуйся, это не вредно», – рассказала школьница Екатерина Мазурова.

Но привычка «подымить» паром вовсе не безобидная, поэтому медики настояли на том, чтобы законодательно вейпы приравняли к обычной сигарете. Теперь продажа несовершеннолетним жидкости это не только сделка с совестью, но и нарушение закона.

«Там микродоза никотина есть. Во-вторых, это та же рефлекторная привычка, которая постоянно поддерживается. Если обычную сигарету выкуривают, то электронную курят дольше. А значит, рефлекс еще больше сохраняется», – объяснил ведущий научный сотрудник отдела наркологии Республиканского научно-практического центра психического здоровья Владимир Максимчук.

Сейчас электронные сигареты нельзя курить в общественных местах, на работе и в подъезде. Жидкости для них купить можно строго с 18 лет, а яркие баночки продавцам придется убрать с прилавков.

«Теперь, чтобы продавать жидкости, как и табачные изделия, информация размещается в виде перечня на белом фоне черным шрифтом одинакового размера, без графических наименований и рисунков», – сказала начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Виолетта Брезовская.

Под запретом и реклама вейпов и жидкостей. А с января 2020 года супермаркеты смогут продавать их только через специальные отделы – так же как и сейчас табачные изделия.