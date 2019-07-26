Во время уличной акции в Москве задержаны сотни человек

Источник материала: Ежедневник



фото: Андрей Любимов / РБК

По данным правоохранительных органов, задержаны 295 человек, правозащитники говорят о более чем 600 задержанных.

По официальным данным ГУ МВД по Москве, на улицы вышли около 3,5 тыс. человек, из которых 295 человек были задержаны. Правозащитная организация «ОВД-Инфо» говорит, что задержаны 696 человек.

Среди задержанных - муниципальные депутаты Илья Азар, Константин Янкаускас, а также участвовавший в выборах Александр Соловьев. Перед началом митинга задержали Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Илью Яшина, Любовь Соболь, которые также выдвигали свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму.

Во время митинга полиция, Росгвардия и сотрудники ОМОНа сначала оттеснили протестующих с Тверской улицы и прилегающих к ней переулков. Участники акции после этого вышли на Старый и Новый Арбат, Трубную площадь и Лубянку, а также перекрыли часть Садового кольца.

Сотрудники правоохранительных органов вытеснили также участников акции из Камергерского переулка, улиц Кузнецкий Мост и Большая Дмитровка, пишет РБК .