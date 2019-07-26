ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во время уличной акции в Москве задержаны сотни человек

27.07.2019 19:59 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Во время уличной акции в Москве задержаны сотни человек

фото: Андрей Любимов / РБК

По данным правоохранительных органов, задержаны 295 человек, правозащитники говорят о более чем 600 задержанных.

По официальным данным ГУ МВД по Москве, на улицы вышли около 3,5 тыс. человек, из которых 295 человек были задержаны. Правозащитная организация «ОВД-Инфо» говорит, что задержаны 696 человек.

Среди задержанных - муниципальные депутаты Илья Азар, Константин Янкаускас, а также участвовавший в выборах Александр Соловьев. Перед началом митинга задержали Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Илью Яшина, Любовь Соболь, которые также выдвигали свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму.

Во время митинга полиция, Росгвардия и сотрудники ОМОНа сначала оттеснили протестующих с Тверской улицы и прилегающих к ней переулков. Участники акции после этого вышли на Старый и Новый Арбат, Трубную площадь и Лубянку, а также перекрыли часть Садового кольца.

Сотрудники правоохранительных органов вытеснили также участников акции из Камергерского переулка, улиц Кузнецкий Мост и Большая Дмитровка, пишет РБК.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным правоохранительных органов, задержаны 295 человек, правозащитники говорят о более чем 600 задержанных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Горки в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика