|
Во время уличной акции в Москве задержаны сотни человек
27.07.2019 19:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: Андрей Любимов / РБК
По данным правоохранительных органов, задержаны 295 человек, правозащитники говорят о более чем 600 задержанных.
По официальным данным ГУ МВД по Москве, на улицы вышли около 3,5 тыс. человек, из которых 295 человек были задержаны. Правозащитная организация «ОВД-Инфо» говорит, что задержаны 696 человек.
Среди задержанных - муниципальные депутаты Илья Азар, Константин Янкаускас, а также участвовавший в выборах Александр Соловьев. Перед началом митинга задержали Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, Илью Яшина, Любовь Соболь, которые также выдвигали свои кандидатуры на выборы в Мосгордуму.
Во время митинга полиция, Росгвардия и сотрудники ОМОНа сначала оттеснили протестующих с Тверской улицы и прилегающих к ней переулков. Участники акции после этого вышли на Старый и Новый Арбат, Трубную площадь и Лубянку, а также перекрыли часть Садового кольца.
Сотрудники правоохранительных органов вытеснили также участников акции из Камергерского переулка, улиц Кузнецкий Мост и Большая Дмитровка, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным правоохранительных органов, задержаны 295 человек, правозащитники говорят о более чем 600 задержанных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)