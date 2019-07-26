Из Белостока в Поречье. Более 90 юных спортсменов 32-ой международной велогонки «Неман» финишировали на 85-километровой дистанции

Источник материала: Вороновская газета





Международная велосипедная гонка, которая на протяжении уже более чем 30 лет, проходит по территории Польши и Беларуси, в этом году стартовала в Белостоке 24 июля. Соревнования проходят в пять этапов – в предыдущие два дня спортсмены, участвующие в масштабном заезде, уже преодолели так называемый «критериум» в 60 километров и проехали 100-километровую групповую дистанцию. Сегодня велогонщики вышли на старт третьего – 85-километрового этапа состязаний и, наконец, пересекли белорусско-польскую границу. К слову, организаторы подобных легкоатлетических и велосипедных состязаний, учитывая географическое расположение Гродно, часто используют пересечение границы, как один из зрелищных этапов. Между прочим, это редкий случай в спортивной практике и он всегда вызывает дополнительные эмоции у участников.





Начальной точкой маршрута нынешнего многокилометрового заезда стал польский город Сокулка. Не сбавляя темп, спортсмены пересекли пункт пропуска «Брузги», проехали по центру Гродно, агрогородкам Путришки, Вертелишки, Озеры и финишировали в Поречье.









– Велогонка «Неман» – яркий пример того, что границы между странами легко преодолимы, – рассказала директор велогонки «Неман» с белорусской стороны Иван Киселевский. – Проект популярный, и его более чем 30-летняя история доказывает это. В этом году в соревнованиях участвуют спортсмены-юниоры в возрасте 17-18 лет, которые планируют впоследствии перейти во взрослый профессиональный спорт. Можно сказать, что эти состязания – своего рода школа для будущих чемпионов. Только из Беларуси через эту гонку прошли семь чемпионов мира.

К слову, масштаб соревнования давно вышел за границы двух стран. В этом году помимо спортсменов из Беларуси и Польши, на старте ребята из России, Эстонии и Германии – всего 94 юных велогонщика.

– Проект становится масштабнее, интерес к нему растет, – рассказал директор велогонки «Неман» с польской стороны Вольдемар Лещинский. – В следующем году мы планируем занести велогонку «Неман» в календарь Международного союза велосипедистов UCI. Это расширит географию состязания и привлечет к участию десятки стран.







Как признались сами спортсмены, участие в велогонке «Неман» помогает им приобрести ценный опыт и проверить уровень собственной подготовки к серьезным спортивным стартам.

– Велоспортом занимаюсь уже на протяжении десяти лет, – поделился участник из России Иван Юлкин. – Позади огромное количество соревнований. В этой велогонке участвую во второй раз. Нравится уровень организации, маршруты, атмосфера. Трассы в Беларуси очень хорошие, что для таких соревнований важно, а конкуренты – сильные. С ними интересно бороться. Могу отметить и эстонскую команду – эти ребята тоже заставили нас попотеть. В целом длинные дистанции и высокие скорости велогонки раскрывают рост спортивных результатов и дают ценный опыт выступления и соперничества со спортсменами из разных стран.









Сегодня также дадут старт индивидуальной гонке на 20 километров. Она пройдет по участку автодороги Поречье-Озеры. Завершатся соревнования в воскресенье, 28 июля, когда велогонщики преодолеют последнюю групповую 100-километровую дистанцию. В этот же день в Гродно на Советской площади в 15.00 пройдет награждение победителей и призеров. Они получат специальные призы Гродненского облисполкома, Гродненского горисполкома и Гродненского райисполкома, маршалковства Подляского воеводства и мэрии города Белостока, под патронажем которых проходит велогонка. Свои награды также вручат дипломатические ведомства Беларуси и Польши.

Анна РАДЮК

Фото: и видео Яна ХВЕДЧИНА https://grodnonews.by/