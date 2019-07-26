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Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»

27.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»

Мероприятие проходит в городском парке районного центра.

Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»

Сразу после торжественного открытия праздника начались конкурсы. Участники первого – фольклорного творчества «Дух продкаў жыве ў нашых сэрцах» – стремились максимально полно и красочно показать богатое культурное наследие, которым гордится Гродненщина.

Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»

После языка важнейшей этнической приметой считается костюм: он отражает менталитет, характер, уровень духовной и материальной культуры народа. Особенности традиционной одежды своего региона показали участники областного конкурса традиционных региональных нарядов «Скарбніцы моды Панямоння». Он был настолько захватывающим и красочным, что не оставил никого из зрителей равнодушным.

Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»

На танцевально-развлекательной площадке весело. Здесь звучит не только веселая музыка, но и звонкий детский смех. А в поддержку — аплодисменты любящих родителей, бабушек и дедушек. В играх участвуют не только дети, но и взрослые, а также гости нашего праздника. Веселье, танцы, игры, песни только тут, заходите и участвуйте!

Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»

svisgaz.by
 
 
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Мероприятие проходит в городском парке районного центра. Сразу после торжественного открытия праздника начались конкурсы. Участники первого – фольклорного...
 
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