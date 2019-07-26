Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»

Источник материала: Вороновская газета





Мероприятие проходит в городском парке районного центра.









Сразу после торжественного открытия праздника начались конкурсы. Участники первого – фольклорного творчества «Дух продкаў жыве ў нашых сэрцах» – стремились максимально полно и красочно показать богатое культурное наследие, которым гордится Гродненщина.











После языка важнейшей этнической приметой считается костюм: он отражает менталитет, характер, уровень духовной и материальной культуры народа. Особенности традиционной одежды своего региона показали участники областного конкурса традиционных региональных нарядов «Скарбніцы моды Панямоння». Он был настолько захватывающим и красочным, что не оставил никого из зрителей равнодушным.



















На танцевально-развлекательной площадке весело. Здесь звучит не только веселая музыка, но и звонкий детский смех. А в поддержку — аплодисменты любящих родителей, бабушек и дедушек. В играх участвуют не только дети, но и взрослые, а также гости нашего праздника. Веселье, танцы, игры, песни только тут, заходите и участвуйте!







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