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Свислочь встречает региональный фестиваль традиционной культуры «Скарбы Гарадзеншчыны»
27.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Мероприятие проходит в городском парке районного центра.
Сразу после торжественного открытия праздника начались конкурсы. Участники первого – фольклорного творчества «Дух продкаў жыве ў нашых сэрцах» – стремились максимально полно и красочно показать богатое культурное наследие, которым гордится Гродненщина.
После языка важнейшей этнической приметой считается костюм: он отражает менталитет, характер, уровень духовной и материальной культуры народа. Особенности традиционной одежды своего региона показали участники областного конкурса традиционных региональных нарядов «Скарбніцы моды Панямоння». Он был настолько захватывающим и красочным, что не оставил никого из зрителей равнодушным.
На танцевально-развлекательной площадке весело. Здесь звучит не только веселая музыка, но и звонкий детский смех. А в поддержку — аплодисменты любящих родителей, бабушек и дедушек. В играх участвуют не только дети, но и взрослые, а также гости нашего праздника. Веселье, танцы, игры, песни только тут, заходите и участвуйте!
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Мероприятие проходит в городском парке районного центра. Сразу после торжественного открытия праздника начались конкурсы. Участники первого – фольклорного...
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