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Забастовка и дожди парализовали работу аэропорта Барселоны
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Из-за плохих погодных условий администрация воздушной гавани приняла решение о приостановке работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение полутора часов в аэропорту не осуществлялись ни вылеты, ни посадки. В результате сотни пассажиров застряли в залах ожидания.
Усугубляет ситуацию стачка сотрудников одной из авиакомпаний. Она привела к отмене более 100 рейсов.
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Новости Испании. Из-за плохих погодных условий администрация воздушной гавани приняла решение о приостановке работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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