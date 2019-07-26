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6 машин столкнулись на трассе в Онтарио: пострадали 7 человек
Источник материала: СТВ
Новости Канады. Массовое ДТП произошло в канадской провинции Онтарио. На трассе столкнулись сразу шесть авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие к месту ЧП правоохранители закрыли шоссе в обоих направлениях. Пострадавших, которыми оказались 7 человек, доставили в больницу. Трое из них получили серьезные травмы.
Причины аварии пока не установлены. Ведется расследование.
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Новости Канады. Массовое ДТП произошло в канадской провинции Онтарио. На трассе столкнулись сразу шесть авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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