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Уборочная кампания-2019: к 27 июля в стране собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Горячая пора у аграриев: погода хоть и сдерживает темпы уборочной, однако новые рубежи хлеборобы преодолевают каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этому моменту в стране собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна. Брестская область – лидер страды: намолот превысил 770 тысяч тонн. Полумиллионный рубеж преодолен в Гродненском регионе. К этой отметке близки также в Минской области.
Общая урожайность составляет 33,2 центнера с гектара.
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Новости Беларуси. Горячая пора у аграриев: погода хоть и сдерживает темпы уборочной, однако новые рубежи хлеборобы преодолевают каждый день, сообщили в программе...
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