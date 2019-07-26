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Уборочная кампания-2019: к 27 июля в стране собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна

27.07.2019 20:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Горячая пора у аграриев: погода хоть и сдерживает темпы уборочной, однако новые рубежи хлеборобы преодолевают каждый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная кампания-2019: к 27 июля в стране собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна

К этому моменту в стране собрано 2 миллиона 320 тысяч тонн зерна. Брестская область – лидер страды: намолот превысил 770 тысяч тонн. Полумиллионный рубеж преодолен в Гродненском регионе. К этой отметке близки также в Минской области.

Общая урожайность составляет 33,2 центнера с гектара.

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Новости Беларуси. Горячая пора у аграриев: погода хоть и сдерживает темпы уборочной, однако новые рубежи хлеборобы преодолевают каждый день, сообщили в программе...
 
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