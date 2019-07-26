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«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

27.07.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июля в Бресте масштабно отмечают день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 75 лет назад войска 1-го Белорусского фронта вытеснили врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Торжества в честь знаменательной даты развернулись в каждом уголке города. По традиции празднования начались с памятной церемонии в Брестской крепости. Тысячи цветов легли к Вечному огню. Павших защитников почтили минутой молчания.

«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

В подарок горожанам открыты несколько новых объектов. Сегодня двери распахнуло новое пожарное депо в одном из стремительно развивающихся микрорайонов.

«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

А накануне в Бресте открыли уникальный светомузыкальный фонтан, который еще и поет. Звучит классика и популярные белорусские композиции.

«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:
Я житель Бреста довоенный. Брест до войны был большая деревня, редко двухэтажные здания, в основном одноэтажные. И посмотрите, какой процветающий красавец наш Брест, какой он обширный, какой он большой. Довоенных десять стало: до войны было 38 тысяч жителей, а сейчас 380.

«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Город-красавец. Местные власти очень много сделали, и я хочу сказать, что возможности нашего государства позволяют поддержать местные региональные проекты серьезным финансированием. Я думаю, что основные итоги подведет глава государства, планируется его участие в тысячелетии.

«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Праздничные мероприятия будут радовать горожан и гостей Бреста на протяжении двух дней. 28 июля в город над Бугом приглашают на фестиваль цветов, Берестейский бал и концерт музыканта-виртуоза Тома Синатры.

Люди в материале: Таисия Козырь-Павловская, Михаил Мясникович
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 27 июля в Бресте масштабно отмечают день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 75 лет назад войска 1-го Белорусского фронта...
 
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