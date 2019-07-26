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«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июля в Бресте масштабно отмечают день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 75 лет назад войска 1-го Белорусского фронта вытеснили врага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжества в честь знаменательной даты развернулись в каждом уголке города. По традиции празднования начались с памятной церемонии в Брестской крепости. Тысячи цветов легли к Вечному огню. Павших защитников почтили минутой молчания.
В подарок горожанам открыты несколько новых объектов. Сегодня двери распахнуло новое пожарное депо в одном из стремительно развивающихся микрорайонов.
А накануне в Бресте открыли уникальный светомузыкальный фонтан, который еще и поет. Звучит классика и популярные белорусские композиции.
Таисия Козырь-Павловская, ветеран Великой Отечественной войны:
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Праздничные мероприятия будут радовать горожан и гостей Бреста на протяжении двух дней. 28 июля в город над Бугом приглашают на фестиваль цветов, Берестейский бал и концерт музыканта-виртуоза Тома Синатры.
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«Посмотрите, какой процветающий красавец»: в Бресте празднуют день освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Новости Беларуси. 27 июля в Бресте масштабно отмечают день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Ровно 75 лет назад войска 1-го Белорусского фронта...
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