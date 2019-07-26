ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

27.07.2019 19:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Горецком элеваторе уже вторую неделю идет приемка зерна нового урожая. Круглые сутки минимум по 150 машин везут сюда свежеубранное белорусское золото полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Всего планируют заготовить не меньше 130 тысяч тонн зерна. Но очередей здесь не бывает, ведь систему отладили как часы: современные весы, лаборатории, сепараторы и силосники.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Науку сбережения будущего хлеба изучала корреспондент Ирина Недобоева.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Вторую неделю Горецкий элеватор работает в круглосуточном режиме. Здесь принимают по 150 машин в сутки с зерном нового урожая. Сначала этих хлебных гигантов взвешивают, и тут же, на месте, проводят пробы зерна.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Ирина Недобоева, корреспондент:
Этот щуп пробоотборника опускается прямо в кузов хлебной машины на глубину до 2,5 метров. Собирает пробы. Зерно прямиком отсюда идет в лабораторию.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Татьяна Гаврилова, начальник лаборатории Горецкого элеватора:
А вот здесь мы определяем качество клейковины. И, чтобы вы понимали, чем выше клейковина, тем вкуснее и пышнее будут булочки.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Когда зерно получило свой знак качества, его везут чистить и сушить. На мощном сепараторе доводят до степени стойкого хранения. Сначала рапс, потом пшеницу, а осенью придет черед и кукурузы.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Владимир Пасиков, аппаратчик обработки зерна Горецкого элеватора:
Мы берем с элеватора на сепаратор, сепарированное идет на сушилку, доводим сушкой до нужной кондиции – 7-7,5 %. И потом обратно сухое в элеватор.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

В круговороте будущего хлеба по лентам и башням элеватора разобраться непросто. Но семья Чекулаевых с этими сложными механизмами давно на «ты». Супруги Ольга и Василий работают здесь больше трех десятков лет.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Ольга Чекулаева, оператор пульта управления Горецкого элеватора:
Мы уже неделю, как перешли на круглосуточную приемку зерна. Нам не только нужно его принять, но и просушить. Ведь это наш урожай, наше богатство – не только нашего элеватора, нашей страны. Это наше будущее, наш хлеб.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Четыре года назад семейный подряд Чекулаевых пополнил и сын Алексей. Его задача – распределить зерно по шахтам элеватора. К слову, высота такой шахты немалая – 70 метров. Отсюда все Горки как на ладони.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Алексей Чекулаев, силосник Горецкого элеватора:
От моей работы зависит, чтобы не было смеси зерна, чтобы каждая культура шла к своей культуре. В некоторых шахтах остается зерно, мы зачищаем. Прибираем, и у нас заново пустая шахта, мы кладем туда другое зерно, чтобы сохранить.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Силосные хранилища здесь прошли полную реконструкцию. Сейчас все емкости, которым больше четырех десятков лет, снова готовы к приемке будущего хлеба.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Петр Панасюга, директор Горецкого элеватора:
Темпы уборки этого года, конечно, превзошли все наши ожидания. Мы приступили на две недели раньше к приемке зерна. Если в прошлом году на эту дату было принято всего 149 тонн, то в этом году мы уже приняли 30 495 тонн. Это делается для того, чтобы республика была обеспечена полностью как продовольственным, так и фуражным зерном. Чтобы люди были всегда в достатке.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

В этом сезоне на Горецком элеваторе планируют заготовить не меньше 130 тысяч тонн зерна с белорусских полей. Еще 10 тысяч тонн примут на хранение из России. Здесь намерены не только выполнить госзаказ, но и получить хорошую прибыль.

«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах

Люди в материале: Ирина Недобоева, Татьяна Гаврилова, Владимир Пасиков, Ольга Чекулаева, Алексей Чекулаев, Петр Панасюга
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На Горецком элеваторе уже вторую неделю идет приемка зерна нового урожая. Круглые сутки минимум по 150 машин везут сюда свежеубранное белорусское...
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупный град обрушился на Будслав: расчищали лопатами для снега. Фотофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика