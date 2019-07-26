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«Определяем качество клейковины»: рассказываем, как обрабатывается зерно в элеваторах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На Горецком элеваторе уже вторую неделю идет приемка зерна нового урожая. Круглые сутки минимум по 150 машин везут сюда свежеубранное белорусское золото полей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего планируют заготовить не меньше 130 тысяч тонн зерна. Но очередей здесь не бывает, ведь систему отладили как часы: современные весы, лаборатории, сепараторы и силосники.
Вторую неделю Горецкий элеватор работает в круглосуточном режиме. Здесь принимают по 150 машин в сутки с зерном нового урожая. Сначала этих хлебных гигантов взвешивают, и тут же, на месте, проводят пробы зерна.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Татьяна Гаврилова, начальник лаборатории Горецкого элеватора:
Когда зерно получило свой знак качества, его везут чистить и сушить. На мощном сепараторе доводят до степени стойкого хранения. Сначала рапс, потом пшеницу, а осенью придет черед и кукурузы.
Владимир Пасиков, аппаратчик обработки зерна Горецкого элеватора:
В круговороте будущего хлеба по лентам и башням элеватора разобраться непросто. Но семья Чекулаевых с этими сложными механизмами давно на «ты». Супруги Ольга и Василий работают здесь больше трех десятков лет.
Ольга Чекулаева, оператор пульта управления Горецкого элеватора:
Четыре года назад семейный подряд Чекулаевых пополнил и сын Алексей. Его задача – распределить зерно по шахтам элеватора. К слову, высота такой шахты немалая – 70 метров. Отсюда все Горки как на ладони.
Алексей Чекулаев, силосник Горецкого элеватора:
Силосные хранилища здесь прошли полную реконструкцию. Сейчас все емкости, которым больше четырех десятков лет, снова готовы к приемке будущего хлеба.
Петр Панасюга, директор Горецкого элеватора:
В этом сезоне на Горецком элеваторе планируют заготовить не меньше 130 тысяч тонн зерна с белорусских полей. Еще 10 тысяч тонн примут на хранение из России. Здесь намерены не только выполнить госзаказ, но и получить хорошую прибыль.
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Новости Беларуси. На Горецком элеваторе уже вторую неделю идет приемка зерна нового урожая. Круглые сутки минимум по 150 машин везут сюда свежеубранное белорусское...
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