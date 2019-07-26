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Если это есть – дыня сладкая. Как выбрать фрукт? Советует продавец с Комаровки
Источник материала: СТВ
Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Как выбрать фрукт? Корка дыни должна быть яркой и без вмятин, рассказали в программе
Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров, продавец:
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Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Как выбрать фрукт? Корка дыни должна быть яркой и без вмятин, рассказали в программе «Плюс-минус».
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