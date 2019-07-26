ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если это есть – дыня сладкая. Как выбрать фрукт? Советует продавец с Комаровки

27.07.2019 19:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Как выбрать фрукт? Корка дыни должна быть яркой и без вмятин, рассказали в программе «Плюс-минус»

Если это есть – дыня сладкая. Как выбрать фрукт? Советует продавец с Комаровки

Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров, продавец:
При выборе дыни смотрим наличие сеточки или жёлтеньких полосочек. Если они есть – дыня сладкая. Может запах быть или не быть. Это зависит от сорта просто. Лучший сезон для дыни и арбуза – это август. Самые вкусные дыни и арбузы – из Казахстана и Узбекистана. Потихонечку уже будут краснодарские, астраханские.

Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки

Люди в материале: Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Как выбрать фрукт? Корка дыни должна быть яркой и без вмятин, рассказали в программе «Плюс-минус». 
 
Новости дня
Новости разные
 
Горки в Instagram за неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика