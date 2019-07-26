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Сухой хвостик – не показатель спелости. Как выбрать арбуз? 4 совета продавца с Комаровки
Источник материала: СТВ
Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Спелые и сладкие – они с лёгкостью утоляют жажду, а порой и вовсе заменяют обед. Как выбрать бахчевые, рассказали в программе
Всё проще простого: чем контрастнее полоски, тем вкуснее ягода.
Эльчин Гюлгардаш оглы Зульфугаров, продавец:
На пятна не обращаем внимания, это отпечаток от земли. Это его красота, так скажем.
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Август-сентябрь – самое время для дынь и арбузов. Спелые и сладкие – они с лёгкостью утоляют жажду, а порой и вовсе заменяют обед. Как выбрать бахчевые, рассказали...
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