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Такое бывает раз в 30 лет! Средняя температура по Беларуси в первом полугодии превысила норму на 7 градусов
Источник материала: СТВ
Первое полугодие 2019 года отметилось для белорусских синоптиков новой высотой. Средняя температура по стране составила +7 градусов. Это превышает климатическую норму почти на 2,5 пункта, рассказали в программе
Порадовал белорусов июнь. Средняя температура составила +21. Это выше нормы на 4,5 градуса. Сыграл на контрасте июль.
Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
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Такое бывает раз в 30 лет! Средняя температура по Беларуси в первом полугодии превысила норму на 7 градусов
Первое полугодие 2019 года отметилось для белорусских синоптиков новой высотой. Средняя температура по стране составила +7 градусов. Это превышает климатическую...
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