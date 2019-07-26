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Будет ли август дождливым? Узнаем в пятницу. Народные приметы

27.07.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

29 июля – Афиногенов день. С этого момента, считали старожилы, лето перешагивает зной. Если роса после дождя держится долго – жди тепла, рассказали в программе «Плюс-минус».

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

30 июля – Марина с Лазарем. Стрекозы, которые сбиваются в стайки – предвестники грозы и шквалистого ветра. 2 августа – Ильин день. Если будет сухо, то и ближайшие полтора месяца будут такими.

Будет ли август дождливым? Узнаем в пятницу. Народные приметы

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29 июля – Афиногенов день. С этого момента, считали старожилы, лето перешагивает зной. Если роса после дождя держится долго – жди тепла, рассказали в...
 
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