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Будет ли август дождливым? Узнаем в пятницу. Народные приметы
Источник материала: СТВ
29 июля – Афиногенов день. С этого момента, считали старожилы, лето перешагивает зной. Если роса после дождя держится долго – жди тепла, рассказали в программе
30 июля – Марина с Лазарем. Стрекозы, которые сбиваются в стайки – предвестники грозы и шквалистого ветра. 2 августа – Ильин день. Если будет сухо, то и ближайшие полтора месяца будут такими.
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29 июля – Афиногенов день. С этого момента, считали старожилы, лето перешагивает зной. Если роса после дождя держится долго – жди тепла, рассказали в...
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