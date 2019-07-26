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В Москве +19, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 29 июля по 4 августа

27.07.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра покажет +23. В Вене ожидается +30 и ясно. Такой же климатический расклад в Риме и Мадриде, с поправкой на минус два пункта, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве +19, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 29 июля по 4 августа

+29 ожидается в Софии, дождь и гроза. Небольшая облачность и +31 в Анкаре. В Афинах на градус выше.

В Москве +19, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 29 июля по 4 августа

Ясно и без осадков в Прибалтике. В Риге прогнозируют +25. На два градуса теплее обещают в Вильнюсе.

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве ожидается +31 и переменная облачность. На три пункта прохладнее в Киеве. В Москве в начале недели синоптики обещают дожди и всего +19.

В Москве +19, в Киеве +28. Погода в Европе на неделю с 29 июля по 4 августа

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В Париже синоптики обещают переменную облачность. Столбик термометра покажет +23. В Вене ожидается +30 и ясно. Такой же климатический расклад в Риме и Мадриде, с...
 
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