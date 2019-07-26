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Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Впору доставать куртки. В Беларусь опять идёт похолодание. В понедельник страна останется в тёплой воздушной массе, рассказали в программе
Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Впору доставать куртки. В Беларусь опять идёт похолодание. В понедельник страна останется в тёплой воздушной массе, рассказали в программе «Плюс-минус». Днём по...
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