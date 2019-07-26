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Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

27.07.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Впору доставать куртки. В Беларусь опять идёт похолодание. В понедельник страна останется в тёплой воздушной массе, рассказали в программе «Плюс-минус». Днём по северо-востоку скажется влияние атмосферного фронта с европейской части России.

А уже со вторника придет похолодание с севера Европы.

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Если понедельник обещает быть достаточно тёплым, то во вторник через территорию нашей республики будет проходить атмосферный фронт, и вместе с северным ветром начнёт поступать прохладная воздушная масса. Дневные максимумы составят от +15 до +22. А по югу воздух будет ещё достаточно тёплый: +25 +28. Дожди будут проходить, в основном, местами. Но к концу недели их станет гораздо больше.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Опять дожди, а ещё похолодание. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Люди в материале: Марина Грицкевич
 
 
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Впору доставать куртки. В Беларусь опять идёт похолодание. В понедельник страна останется в тёплой воздушной массе, рассказали в программе «Плюс-минус». Днём по...
 
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