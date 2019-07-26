Роман Гутцайт: все команды, которыми руководил Гончаренко, добивались максимально возможного для себя результата

"Гончаренко со своей задачей справляется великолепно". Российский комментатор Роман Гутцайт — о белорусском коуче ЦСКА .













В недавнем интервью вы включили Гончаренко в тройку лучших тренеров премьер-лиги. На чем основан выбор?

Все команды, которыми руководил Гончаренко, были узнаваемыми, добивались максимально возможного для себя результата.





Какие классные эмоции при нем давала "Кубань"! Те же слова можно и про "Урал" сказать. В "Уфе" была другая команда с точки зрения тактики, подхода к игре. И сейчас он успешно работает в ЦСКА. Гончаренко показал, что может использовать разные схемы, играть и от обороны, и в атакующий футбол.









Продемонстрировал это на разных местах, с разными руководителями, футболистами, тренерских штабом, медицинским персоналом. Это однозначный показать, что тренер является профессионалом.



