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Роман Гутцайт: все команды, которыми руководил Гончаренко, добивались максимально возможного для себя результата

27.07.2019 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный российский комментатор Роман Гутцайт в эксклюзивном интервью Pressball.by поделился мнением о белорусском тренере ЦСКА Викторе Гончаренко.

"Гончаренко со своей задачей справляется великолепно". Российский комментатор Роман Гутцайт — о белорусском коуче ЦСКА .



В недавнем интервью вы включили Гончаренко в тройку лучших тренеров премьер-лиги. На чем основан выбор?
Все команды, которыми руководил Гончаренко, были узнаваемыми, добивались максимально возможного для себя результата. 

Какие классные эмоции при нем давала "Кубань"! Те же слова можно и про "Урал" сказать. В "Уфе" была другая команда с точки зрения тактики, подхода к игре. И сейчас он успешно работает в ЦСКА. Гончаренко показал, что может использовать разные схемы, играть и от обороны, и в атакующий футбол. 


Продемонстрировал это на разных местах, с разными руководителями, футболистами, тренерских штабом, медицинским персоналом. Это однозначный показать, что тренер является профессионалом.
 
 
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Известный российский комментатор Роман Гутцайт в эксклюзивном интервью Pressball.by поделился мнением о белорусском тренере ЦСКА Викторе Гончаренко.
 
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