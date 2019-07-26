Беларусь получит кредиты: общий кредитный портфель ЕИБ в Беларуси может вырасти до 1 млрд евро

Церемония состоялась по итогам встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с вице-президентом банка Вазилом Худаком.





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В частности, 110 млн евро планируется направить на реконструкцию трассы М7 Минск–Вильнюс и автодорожного пункта пропуска «Каменный Лог». После реконструкции ожидается увеличение транзитного потенциала дороги, сокращение времени движения и транспортных издержек. Сократится и время на оформление товаров и транспортных средств в пограничном автодорожном пункте пропуска.





Еще одно кредитное соглашение на 66 млн евро направлено на модернизацию системы очистки воды. В итоге реализации проекта улучшится доступ к более качест­венной и чистой воде для 500 тыс. человек.





– Реализации проекта уделяется особое внимание, и мы уверены, что его осуществление внесет неоценимый вклад в улучшение качества жизни населения столицы, – отметил в ходе встречи премьер-министр.





Беларусь заинтересована в рас­ширении сотрудничества с банком. Сергей Румас заявил, что очередной визит руководства ЕИБ в Беларусь является залогом выстраивания доверительных отношений и успешного сотрудничества. В 2017 г. было заключено рамочное соглашение, которое стало знаком доверия банка и Евросоюза к той работе, которую Беларусь проводит для достижения Целей устойчивого развития.









Сергей Румас выразил надежду, что в ходе совместной работы банк смог убедиться в надежности Беларуси как партнера, который всегда открыт к доверительному диалогу. Беларусь готова обсуждать увеличение линий, выделенных ЕИБ двум государственным банкам на эти цели.





Кроме того, есть заинтересованность в сотрудничестве в сфере транспорта, готовность к выстраиванию взаимодействия и по другим секторам, в частности, по энергоэффективности, развитию железнодорожного потенциала, ЖКХ, здравоохранения.





– У нас есть много сфер, подпадающих под мандат ЕИБ для работы в Беларуси, и мы могли бы начать работу над новыми проектами, – отметил он.





Предлагаемые банком условия финансирования глава белорусского правительства назвал самыми комфортными.





В свою очередь, Вазил Худак отметил, что общий кредитный порт­фель может увеличиться до 1 млрд евро в течение нескольких лет.





Эту же мысль он повторил на встрече с журналистами.





В настоящее время общий объем финансирования проектов, реализуемых с участием ЕИБ, в Беларуси до­стигает 335 млн евро.





Сюда входят проекты по поддержке малого и среднего бизнеса на сумму 75 млн евро, которые осуществляют «Беларусбанк» и «Белагропромбанк». В число тех, кто уже получил поддерж­ку, входят предприятия и организации производственной сферы, сельского хозяйства и торговли.





Вазил Худак, отвечая на вопрос о планах ЕИБ по реализации других проектов в Беларуси, отметил, что недостаточно просто предоставлять сред­ства, важно, чтобы со стороны Беларуси были сгенерированы идеи, под которые можно предоставлять финансирование. В числе основных критериев, по которому ЕИБ оценивает возможность своего участия в проекте, является его экономический смысл, степень выгодности. При этом банк ЕИБ не ставит задачу заменить коммерческие банки.









Вице-президент ЕИБ высказал свое мнение о небходимости проведения в нашей стране структурных реформ. Если Беларусь планирует развиваться более высокими темпами, чем 2,5–3% ВВП, то реформы необходимы. Со своей стороны, ЕИБ готов оказать поддержку в их реализации, например, предоставить экспертный опыт, который накоплен в ЕС.





ЕИБ – один из крупнейших в мире многосторонних инвестиционных банков. Создан в 1958 г., штаб-­квартира находится в Люксембурге. Акционерный капитал сфор­мирован 28 странами – членами Евросоюза. Около 90% проектов ЕИБ реализует внутри ЕС, 10% – за его пределами.



