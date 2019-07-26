Владимир Путин дошел до дна: спустился к месту в Финском заливе, где лежит затонувшая в годы Великой Отечественной войны подлодка Щ-308





Президент России Владимир Путин на аппарате "C-Explorer 3.11"

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

пишет Интерфакс. Президент России Владимир Путин рассказал, что погружение на дно Финского залива, которое он совершил в субботу, оставило у него яркие впечатления,Интерфакс.





"Я не в первый раз погружаюсь под воду. Поэтому впечатления не от погружения, впечатления, скорее, от объекта, который мы видели (подлодка Щ-308 - ИФ)", - сказал глава государства журналистам, когда вышел из батискафа.





Путин сообщил, что не управлял батискафом во время погружения. По словам главы государства, сначала при спуске аппарата на дно поднялось облако ила, однако позже оно рассеялось, что позволило осмотреть подлодку со всех сторон.





Президент РФ рассказал, почему он спускается под воду и совершает полеты. "Делаю я это потому, что наши люди везде работают - и в воздухе, и под водой, и под землей. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - сказал Путин.





"На земле много проблем. Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться", - добавил он.





Как сообщалось, в районе острова Гогланд на аппарате "C-explorer 3.11" Путин спустился к месту в Финском заливе, где лежит затонувшая в годы Великой Отечественной войны подлодка Щ-308.









Путин из подводного аппарата наблюдал за установкой на уцелевшее кормовое орудие подлодки мемориальной таблички. Пластиковую табличку формата А3 установил аквалангист из состава экспедиции Русского географического общества (РГО). На ней перечислен весь личный состав подлодки, даты закладки субмарины и ее гибели.





О подлодке Щ-308

Подлодка Щ-308 была заложена 10 ноября 1930 года на судостроительном заводе "Красное Сормово" в Горьком (современный Нижний Новгород). Спущена на воду 28 апреля 1933 года. 20 ноября 1935 года включена в состав Краснознаменного Балтийского флота.





15 сентября 1942 года Щ-308 под командованием капитана 3 ранга Льва Костылева вышла из Кронштадта и 22 сентября заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море.





20 октября 1942 года командир доложил по радио, что лодка уничтожила три транспортных средства противника общим водоизмещением 16 тысяч тонн, но получила повреждения. В Кронштадт Щ-308 не вернулась.





2 мая 2018 года в ходе экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс был обнаружен остов подводной лодки, по своим размерам похожей на советские субмарины типа "Щ".





После идентификации подлодки было установлено, что Щ-308 погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").





Вместе с Щ-308 в море навсегда остались 40 членов ее экипажа.



