Где подвох? Почему в магазинах фиксированных цен так дешево

aif.by В магазинах продается товар, у которого достаточно большой срок годности. В отделе, где стоят продукты, можно заметить даже холодильники. Однако йогурты и популярное «Ne moloko» могут спокойно храниться и без данного атрибута. На остальных полках можно найти все что угодно: от посуды до солнечных очков, пишет





Если внимательно присмотреться к ассортименту, то ничего сверхъестественного вы не найдете. Такая сеть продаёт все по низким ценам, так как делает низкую наценку и провоцирует покупательский спрос за этот счет. Важно помнить то, что магазин никогда не будет работать себе в убыток. Просто он пользуется жесткой ценовой политикой и считается местом, в котором цены на товары приближены к оптовым.





Такие торговые площадки делают минимальную наценку и зарабатывают за счет объема продаж. Тут срабатывает и психология, ведь когда вы покупаете чай, который стоит в два раза дешевле, чем в обычном супермаркете, то рука непроизвольно может потянуться к таким же недорогим сладостям, которые находятся рядом.





И чем больше будет покупателей, тем более низкую стоимость на товар смогут предложить магазины фиксированных цен, но до определенного времени. Иногда можно заметить, что на какой-то продукт цена в таких магазинах действительно необычно низкая.





На самом деле вы сами часто можете видеть товары из подобных точек на акциях в других магазинах по тем же ценам или ненамного дороже. Разница лишь в том, что там это явление временное, а в магазинах фиксированных цен — постоянное.









Полки таких дешевых магазинов редко бывают пустыми: по данным с официальной страницы в социальной сети, привоз товаров осуществляется 2 раза в неделю. Но необходимо заметить, что низкая цена влияет и на качество предлагаемого товара. Конечно, не все товары в магазине плохого качества. Однако сэкономив на чем-то важном, например, на инструментах для ремонта, которые вскоре могут прийти в негодность, можно потом заплатить дважды.



