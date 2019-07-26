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Видеоблогер из Беларуси и его помощник погибли в шахте канализации в Петербурге

27.07.2019 19:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин, один из которых является автором популярного YouTube-канала "Road to film".

Как сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР в субботу, тела двух мужчин 1986 и 1978 года рождения без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены в колодце ливневой канализации на набережной реки Карповки утром.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины смерти мужчин устанавливаются, говорится в сообщении.

Как сообщается в Facebook-аккаунте посольства Беларуси в России, один из погибших - автор YouTube-канала о путешествиях "Road to film", гражданин Беларуси.

Посольство Беларуси проверяет информацию о гибели белорусского гражданина, говорится в сообщении.

По данным СМИ, второй погибший - диггер, помогавший видеоблогеру.

 
 
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В Петербурге проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин, один из которых является автором популярного YouTube-канала "Road to film". Как сообщает...
 
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