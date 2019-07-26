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В Горках открылась Республиканская спартакиада работников Госкомитета по имуществу – Фото
27.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горках на академическом стадионе открылась Республиканская спартакиада работников Госкомитета по имуществу. В программе соревнований — волейбол, мини-футбол, пулевая стрельба, бадминтон, настольный теннис, плавание, дартс.
В открытии спартакиады приняли участие председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, председатель белорусского профсоюза работников леса и природопользования Чеслава Гоева.
Фото Михаила Левцова
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В Горках на академическом стадионе открылась Республиканская спартакиада работников Госкомитета по имуществу. В программе соревнований — волейбол,...
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