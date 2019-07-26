﻿ Эдмар Абдулаев о турнире памяти Олега Караваева-2019: «Уровень хороший, хорошие схватки». 21.by
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Эдмар Абдулаев о турнире памяти Олега Караваева-2019: «Уровень хороший, хорошие схватки»

27.07.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эдмар Абдулаев о турнире памяти Олега Караваева-2019: «Уровень хороший, хорошие схватки»

Днем 27 июля там состоялись предварительные и утешительные поединки. А вот в вечерней программе значились полуфинальные и ключевые схватки.

Эдмар Абдулаев о турнире памяти Олега Караваева-2019: «Уровень хороший, хорошие схватки»

Подробности в видеоматериале Екатерины Лихошапко.

Эдмар Абдулаев: чувствую себя, как будто нахожусь на Олимпиаде

Люди в материале: Эдмар Абдулаев, Екатерина Лихошапко
 
 
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Новости Беларуси. В минском Дворце спорта продолжается международный турнир по греко-римской борьбе памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева, сообщили в...
 
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