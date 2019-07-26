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«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Две эпохи одной деревни. Энтузиасты возродили оставленный людьми поселок в Речицком районе и пригласили в гости его коренных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Людей, которые никогда не были знакомы и не имеют никаких родственных связей, объединил маленький клочок белорусской земли, затерявшийся в пойме Днепра.
Александр Добриян, корреспондент:
За 10 лет обустройства быта, проведения арт-пикников и фестивалей новые жители Красного Октября поняли, что деревня – это не дома и сады, а люди и их истории. Они разыскали и пригласили домой тех, кто жил здесь до них. Десятки семей: Гузовы, Каршаковы, Манойлины, Пусевы…
Эмма Мечеславская с трудом сдерживает эмоции. Она родилась в этом доме и провела здесь все детство.
Эмма Мечеславская, уроженка д. Красный Октябрь:
Эту деревню основали чуть меньше 100 лет назад выходцы из соседних сел. Крестьянам была нужна земля, и они нашли ее здесь, на песчаной дюне посреди днепровской поймы. Не бог весть какая земля, по шесть месяцев в году полностью окруженная водой, но своя.
Красный Октябрь соседи в шутку называли Кубой – островом свободы. Но послевоенное поколение островитян решило покинуть свой маленький рай.
Константин Шабетников, уроженец д. Красный Октябрь:
Одни уехали отсюда в поисках лучшей жизни, другие спустя годы обрели здесь свою новую родину. Сегодня два поколения вместе воссоздают историю этого уголка земли. А возможно, вместе построят и ее будущее.
Братишка. Мы уже побратались, я считаю.
Максим Новиков, житель д. Красный Октябрь:
Такое ощущение, как будто мы их внуки, все как у бабушки в деревне. Собрались соседи, как у бабушки в деревне, мы очень здорово накрыли стол, сели за него, начали просматривать фотографии. Все истории эти полились отовсюду. И все это очень тепло и по-семейному.
Очень здорово смотреть, как при рассказах у них немножко накрапывают слезы небольшие оттого, что они вспоминают. Находясь в городах, они этого не вспомнят, а находясь здесь, они это видят, помнят. И это классно, это здорово.
Воспоминания старожилов лягут в основу создания местного музея. Кроме того, на улицах деревни появятся таблички с историями семей, которые когда-то основали Красный Октябрь. Подобные встречи уже решено сделать доброй традицией.
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«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей
Новости Беларуси. Две эпохи одной деревни. Энтузиасты возродили оставленный людьми поселок в Речицком районе и пригласили в гости его коренных жителей, сообщили в...
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