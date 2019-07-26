﻿ «Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

27.07.2019 21:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две эпохи одной деревни. Энтузиасты возродили оставленный людьми поселок в Речицком районе и пригласили в гости его коренных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Людей, которые никогда не были знакомы и не имеют никаких родственных связей, объединил маленький клочок белорусской земли, затерявшийся в пойме Днепра.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Теплая история любви к малой родине от корреспондента Александра Добрияна.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Александр Добриян, корреспондент:
В 2009 году, когда молодые гомельчане приехали сюда в поисках сельской романтики, деревня встретила их пустыми улицами и открытыми домами. Создавалось впечатление, что местные жители просто ушли на полевые работы. Позже выяснилось, что деревню оставили, а в домах все сохранилось как при хозяевах только из-за труднодоступности места.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

За 10 лет обустройства быта, проведения арт-пикников и фестивалей новые жители Красного Октября поняли, что деревня – это не дома и сады, а люди и их истории. Они разыскали и пригласили домой тех, кто жил здесь до них. Десятки семей: Гузовы, Каршаковы, Манойлины, Пусевы…

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Эмма Мечеславская с трудом сдерживает эмоции. Она родилась в этом доме и провела здесь все детство.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Эмма Мечеславская, уроженка д. Красный Октябрь: 
На лодке едешь – раздвигаются цветы, а за кормой из воды поднимаются. Это просто надо увидеть. Знаете, мне снятся сны – сегодня мы проезжали, там же все заросло – а мне снится все из того детства, где ничего не было заросшим. Как я иду за Крапивней, и там белый песок этот… 

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Эту деревню основали чуть меньше 100 лет назад выходцы из соседних сел. Крестьянам была нужна земля, и они нашли ее здесь, на песчаной дюне посреди днепровской поймы. Не бог весть какая земля, по шесть месяцев в году полностью окруженная водой, но своя.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Красный Октябрь соседи в шутку называли Кубой – островом свободы. Но послевоенное поколение островитян решило покинуть свой маленький рай.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Константин Шабетников, уроженец д. Красный Октябрь:
После войны надо было нашим родителям дать свободу, вот как сейчас дают земли. Тогда этого не было, я не знаю, почему. Тогда бы кто-то здесь остался. Но этого почему-то не произошло, и поэтому наши деревни начали так разваливаться. Потому что собственности не было.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Одни уехали отсюда в поисках лучшей жизни, другие спустя годы обрели здесь свою новую родину. Сегодня два поколения вместе воссоздают историю этого уголка земли. А возможно, вместе построят и ее будущее.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Братишка. Мы уже побратались, я считаю.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Максим Новиков, житель д. Красный Октябрь:
Это история, которой у нас не было. У нас не было фотографий, не было этих рассказов. Мы не знали названий этих мест, и даже малейших луж. А оказывается, у них тоже есть названия у всех.

Такое ощущение, как будто мы их внуки, все как у бабушки в деревне. Собрались соседи, как у бабушки в деревне, мы очень здорово накрыли стол, сели за него, начали просматривать фотографии. Все истории эти полились отовсюду. И все это очень тепло и по-семейному.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Очень здорово смотреть, как при рассказах у них немножко накрапывают слезы небольшие оттого, что они вспоминают. Находясь в городах, они этого не вспомнят, а находясь здесь, они это видят, помнят. И это классно, это здорово.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Воспоминания старожилов лягут в основу создания местного музея. Кроме того, на улицах деревни появятся таблички с историями семей, которые когда-то основали Красный Октябрь. Подобные встречи уже решено сделать доброй традицией.

«Это история, которой у нас не было»: энтузиасты возродили деревню и пригласили в неё коренных жителей

Люди в материале: Александр Добриян, Эмма Мечеславская, Константин Шабетников, Максим Новиков
 
 
Ссылка на источник 115
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Две эпохи одной деревни. Энтузиасты возродили оставленный людьми поселок в Речицком районе и пригласили в гости его коренных жителей, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Забастовка и дожди парализовали работу аэропорта Барселоны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика