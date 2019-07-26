ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3

27.07.2019 22:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июля стартовал второй этап Национальной лиги по баскетболу 3 на 3. Это уже пятый подобный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3

Спортсмены соревновались в шести категориях: от начинающих ребят U-12 до элиты. Естественно, на последних тут обращают особое внимание. На недавних Европейских играх в баскетболе 3х3 наша мужская сборная заняла третье место. Неплохой результат, но определенно есть куда расти.

«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3

Дмитрий Колтунов, тренер мужской сборной, наблюдает за соревнованиями в надежде увидеть новых кандидатов в сборную.

«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3

Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
В категории «элита» достаточно приличный уровень, и есть очень серьезные хорошие команды, которые могли бы играть и где-то на международном уровне. В основном я обращаю внимание на элиту. Единственное, для просмотра молодежи – я смотрю уже там по категориям U-16, U-18. Но в данный момент меня больше интересует категория «элита».

«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3

Но интересные поединки проходили не только в соревнованиях элиты. Классную игру можно было увидеть даже в турнире ребят U-12. В этой категории, кстати, победу одержала команда из Гомеля Wildcats. Именно этот коллектив, к слову, победил и на первом этапе соревнований.

«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3

Алексей Линдеров, представитель команды Gomel Wildcats:
Команды играют в свою силу. Единственное, что очень много младших детей. В прошлом году мы катались по U-12: занимали второе место, четвертое, третье. Получается, за счет наката прошлого года мы уже сейчас приехали. У нас с прошлого года только одна замена.

И уже в этом году мы как по накатанной. Можно сказать, пока выигрываем за явным преимуществом. Возможно, добавятся какие-то команды еще в третьем-четвертом туре. Будем смотреть, будем сражаться.

«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3

Соревнования на «Palova-арене» продолжатся 28 июля. Всего же в рамках Национальной лиги по баскетболу запланировано пять этапов. Финальный пройдет 7-8 сентября.

Люди в материале: Дмитрий Колтунов, Алексей Линдеров
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 27 июля стартовал второй этап Национальной лиги по баскетболу 3 на 3. Это уже пятый подобный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эдмар Абдулаев о турнире памяти Олега Караваева-2019: «Уровень хороший, хорошие схватки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика