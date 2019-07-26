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«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июля стартовал второй этап Национальной лиги по баскетболу 3 на 3. Это уже пятый подобный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спортсмены соревновались в шести категориях: от начинающих ребят U-12 до элиты. Естественно, на последних тут обращают особое внимание. На недавних Европейских играх в баскетболе 3х3 наша мужская сборная заняла третье место. Неплохой результат, но определенно есть куда расти.
Дмитрий Колтунов, тренер мужской сборной, наблюдает за соревнованиями в надежде увидеть новых кандидатов в сборную.
Дмитрий Колтунов, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу 3х3:
Но интересные поединки проходили не только в соревнованиях элиты. Классную игру можно было увидеть даже в турнире ребят U-12. В этой категории, кстати, победу одержала команда из Гомеля Wildcats. Именно этот коллектив, к слову, победил и на первом этапе соревнований.
Алексей Линдеров, представитель команды Gomel Wildcats:
И уже в этом году мы как по накатанной. Можно сказать, пока выигрываем за явным преимуществом. Возможно, добавятся какие-то команды еще в третьем-четвертом туре. Будем смотреть, будем сражаться.
Соревнования на «Palova-арене» продолжатся 28 июля. Всего же в рамках Национальной лиги по баскетболу запланировано пять этапов. Финальный пройдет 7-8 сентября.
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«Есть очень серьезные хорошие команды»: Дмитрий Колтунов о II этапе Национальной лиги по баскетболу 3х3
Новости Беларуси. 27 июля стартовал второй этап Национальной лиги по баскетболу 3 на 3. Это уже пятый подобный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Спортсмены...
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