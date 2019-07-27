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Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко

27.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко

Матчем «Неман» – «Юность–Минск» сегодня завершился турнир памяти Александра Иосифовича Дубко. Гродненский клуб до этого обыграл две российских команды – «Сахалин» (4:3) и питерский «Динамо» (1:0 в послематчевой серии буллитов) – и подходил к этой встрече в качестве фаворита. Напомним, что на двух предыдущих турнирах памяти Дубко гродненский клуб выступал не лидерской поpиции.

Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко
Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко

В этом году подопечные Сергея Пушкова, показав невероятную волю к победе и истинно бойцовский характер, прервали полосу неудач. Ко встрече со своим давним соперником «Неман» подошел максимально собрано, желая порадовать болельщиков победой. В начальной трети матча первый шаг к этому сделал Ревенко, реализовав большинство на льду. На его гол «Юность» в начале второго периода ответила шайбой Мальцева, но уже буквально через минуту «Неман» вновь повел в счете: с паса Левши отличился Божко.

Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко
Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко

В заключительной трети матча команды обменялись голевыми уколами: на 55-й минуте встречи Варивончик сделал счет 3:1. Дрозд попытался сохранить интригу, забив за две минуты до конца, но было уже слишком поздно: после сирены на табло горели столь приятные гродненскому болельщику цифры 3:2.

Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко
Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко
Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко

Итоговое положение команд: 1. Неман – 8 очков (3 матча, 8-5 разница шайб), 2. Динамо СПб – 5 (3, 5-3). 3. Сахалин – 3 (2, 6-3). 4. Юность – 2 (3, 4-7).

Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко
Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко
Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко

Поздравляем гродненский клуб и надеемся, что он продолжит свое победное шествие на кубке Салея, который начнется уже 1-го августа.

Виктор Мохань
Фото: Вадим ГОЛОТИК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Матчем «Неман» – «Юность–Минск» сегодня завершился турнир памяти Александра Иосифовича Дубко. Гродненский клуб до этого обыграл две российских команды –...
 
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