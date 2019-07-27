Есть победа! ХК «Неман» выиграл турнир памяти Александра Дубко

Источник материала: Вороновская газета





Матчем «Неман» – «Юность–Минск» сегодня завершился турнир памяти Александра Иосифовича Дубко. Гродненский клуб до этого обыграл две российских команды – «Сахалин» (4:3) и питерский «Динамо» (1:0 в послематчевой серии буллитов) – и подходил к этой встрече в качестве фаворита. Напомним, что на двух предыдущих турнирах памяти Дубко гродненский клуб выступал не лидерской поpиции.







В этом году подопечные Сергея Пушкова, показав невероятную волю к победе и истинно бойцовский характер, прервали полосу неудач. Ко встрече со своим давним соперником «Неман» подошел максимально собрано, желая порадовать болельщиков победой. В начальной трети матча первый шаг к этому сделал Ревенко, реализовав большинство на льду. На его гол «Юность» в начале второго периода ответила шайбой Мальцева, но уже буквально через минуту «Неман» вновь повел в счете: с паса Левши отличился Божко.







В заключительной трети матча команды обменялись голевыми уколами: на 55-й минуте встречи Варивончик сделал счет 3:1. Дрозд попытался сохранить интригу, забив за две минуты до конца, но было уже слишком поздно: после сирены на табло горели столь приятные гродненскому болельщику цифры 3:2.









Итоговое положение команд: 1. Неман – 8 очков (3 матча, 8-5 разница шайб), 2. Динамо СПб – 5 (3, 5-3). 3. Сахалин – 3 (2, 6-3). 4. Юность – 2 (3, 4-7).









Поздравляем гродненский клуб и надеемся, что он продолжит свое победное шествие на кубке Салея, который начнется уже 1-го августа.

Виктор Мохань

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/