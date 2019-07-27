|
По Советской ходят люди, предлагающие их обнять. Мы узнали что к чему и угостили их пиццей
28.07.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Ещё одна креативная фишка, которая сначала немного пугает (ну что к чему?), но если присмотреться, довольно "ми-ми-мишная" получается штука!
Вам просто предлагают обняться. Просто так, без денег, без вручения каких-то бумажек с приглашениями куда-то там и т.д.
Ребята говорят, что хотят подарить большему количеству людей хорошее настроение и заставить улыбнуться.
Честно - хмурый народ проходит мимо... Останавливается разве что молодёжь: обнимается, улыбается, и действительно настроение как-то выше и выше!
Не смогли пройти мимо такого развлечения и мы - пообнимались, и угостили молодёжь пиццей.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by