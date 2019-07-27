ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте выбросили "тигру". Оказалось, что это тот ещё подарочек

28.07.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Большие мягкие игрушки - дело хорошее, особенно когда их тебе дарят. Но вот в Бресте кто-то избавится от одной такой.

В Бресте выбросили "тигру". Оказалось, что это тот ещё подарочек

Оказывается, довольно сложно содержать такое "животное" в среднестатистической квартире.

В Бресте выбросили "тигру". Оказалось, что это тот ещё подарочек
 В Бресте выбросили "тигру". Оказалось, что это тот ещё подарочек

"Тот ещё пылесборник... Пыль собирает, а постирать сложно, в стиралку не влазит, руками стирать не охота" - прокомментировал ситуацию явно знающий человек. Может, кто-то приютит бездомного? Это ул. Ленинградская, если что.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Большие мягкие игрушки - дело хорошее, особенно когда их тебе дарят. Но вот в Бресте кто-то избавится от одной такой. Оказывается, довольно сложно содержать...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика