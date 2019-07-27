|
В Бресте выбросили "тигру". Оказалось, что это тот ещё подарочек
28.07.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Большие мягкие игрушки - дело хорошее, особенно когда их тебе дарят. Но вот в Бресте кто-то избавится от одной такой.
Оказывается, довольно сложно содержать такое "животное" в среднестатистической квартире.
"Тот ещё пылесборник... Пыль собирает, а постирать сложно, в стиралку не влазит, руками стирать не охота" - прокомментировал ситуацию явно знающий человек. Может, кто-то приютит бездомного? Это ул. Ленинградская, если что.
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by