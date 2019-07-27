Источник материала: Виртуальный Брест

Большие мягкие игрушки - дело хорошее, особенно когда их тебе дарят. Но вот в Бресте кто-то избавится от одной такой.





Оказывается, довольно сложно содержать такое "животное" в среднестатистической квартире.







"Тот ещё пылесборник... Пыль собирает, а постирать сложно, в стиралку не влазит, руками стирать не охота" - прокомментировал ситуацию явно знающий человек. Может, кто-то приютит бездомного? Это ул. Ленинградская, если что.