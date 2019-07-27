В Пинском районе зафиксирована вспышка африканской чумы свиней?

Источник материала: Виртуальный Брест

Это станет известно точно после исследования биологических образцов усыплённых животных.





Читатели Медиа-Полесья сообщили, что 25 июля в деревне Завидчицы, что в Пинском районе на одном из подворий заболели свиньи. Хозяева скотины обратились к ветеринару, на место происшествия прибыли специалисты ветслужбы и постановили уничтожить животных. По деревне и району поползли слухи, что свиньи болели африканской чумой свиней (АЧС).

Корреспондент Медиа-Полесья, чтобы развеять слухи, позвонила главному врачу районной ветеринарной станции Борису Коптюху. На вопрос «Правда ли, что в деревне Завидчицы была зафиксирована вспышка АЧС?», он ответил, что ничего такого не было, и повесил трубку.

Тогда мы решили съездить в деревню и расспросить жителей на месте.

От Пинска до Завидчиц чуть больше 13 километров. Местные жители подтвердили, что ветслужба действительно приезжала в село и усыпляла свиней.

Пострадало от опасной болезни хозяйство многодетной семьи, в которой воспитывается пятеро детей: четверо старших учатся, младшему недавно исполнилось три года и осенью он пойдёт в детский сад. Хозяин работает в колхозе, а его жена ухаживает за ребёнком-инвалидом.





- Вы к хозяйке зайдите, она вам расскажет, - посоветовали нам сельчане и показали нужный дом.

На пороге нас встретила хозяйка Анна, которая подтвердила приезд специалистов ветслужбы:

- Да. Приезжали сегодня утром. Сказали, что у животных чума. Усыпили все шесть взрослых свиней, вывезли туши на уничтожение, а сарай обработали. О компенсации пока ничего не говорили.

В разговоре с Анной мы узнали, что хрюшек растили на продажу. На вырученные деньги планировали собрать детей в школу и часть средств вложить в обустройство нового дома в деревне Стытычево. А сейчас уже и не знают, как быть.

В райисполкоме подтвердить или опровергнуть информацию о вспышке АЧС не смогли. Сказали, что выводы будут сделаны после исследования биологических образцов животных и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Представители местных властей уверили, что в любом случае семья получит компенсацию за пропавший домашний скот.