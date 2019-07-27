Стали известны подробности гибели героини фильма «Брестская крепость» Ники Никоновой

Источник материала: Виртуальный Брест

На Аляске утонула 24-летняя гражданка Беларуси — режиссер Ника Никонова. О случившемся сообщила местная газета The Fairbanks Daily News-Miner . Позже информацию подтвердил супруг девушки — активист движения Legalize Belarus Петр Маркелов.





Фото: Ника Никонова

По данным газеты, молодые люди пытались переплыть реку Текланику. Пара хотела добраться до заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший героем книги Джона Кракауэра «В диких условиях».

Маркелов подтвердил БелаПАН , что речь идет о нем и его супруге Нике Никоновой, они поженились 1 июля. Трагедия произошла на обратном пути, в автобусе они провели две ночи.

Обратно молодые люди возвращались 25 июля.

— Я перешел и почувствовал, что очень устал. Мне было страшно. Я понимал, что если я устал, то Ника еще больше устанет. Я несколько раз прокричал ей, чтобы сняла штаны, чтобы уменьшить сопротивление. Не настоял, — рассказал Петр.

По его словам, девушка обвязала несколько раз веревку вокруг талии, другой конец с карабином прикрепила к основной веревке и пошла.

— На 2/5 пути она начала кричать: «Помоги мне!»… Вода была почти по грудь… Я начал идти к ней, держась за веревку. Кричал: «Держись!» Когда я подошел, ее руки оторвались от основной веревки, и она повисла на страховочной. Она была на воде. Я начал за карабин рывками тащить ее в сторону берега. Так получалось тащить ее пару метров. Но когда я в очередной раз обернулся, она была под водой… Я начал изо всех сил дальше протаскивать страховочную веревку в сторону берега. Где-то на 3,5/5 пути я сам сорвался, пытался найти Никину голову, чтобы поднять ее на поверхность. Но на ней были веревка и рюкзак, это все мокрое и тяжелое. Я держался за ее рюкзак, чувствовал, как, будучи под водой, она меня еще секунд 30 держала своей рукой… Но потом она отпустила, и я понял, что она потеряла сознание… Она была под водой минут пять. Получилось вытащить ее голову на берег, но потом еще несколько минут прошло, пока я ее окончательно вытащил из течения… Около 20 минут я повторял процедуру: делал массаж сердца, потом вдыхал воздух в легкие. У нее было все в воде. Вода была внутри. Ноги и руки были холодные, но я продолжал делать в надежде, что сработает.

Маркелов сообщил о трагедии местным властям и в белорусское посольство в Вашингтоне. Активист находится сейчас в США, собирает документы, чтобы выехать из страны.

«Все документы, деньги, карточки, телефоны утонули. В ближайшие дни буду собирать документы, чтобы мне можно было выехать, сертификат о смерти, все это. Тело забрали, на следующей неделе во вторник-среду будет информация. Скорее всего, мы сделаем кремацию уже здесь, на месте», — сказал Петр Радыё «Свабодзе» .

Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции штата.

В этом году вышел трейлер фильма Ники Никоновой Generation 328 о борьбе матерей за смягчение наказания для детей, осужденных по «наркотической статье». В марте этого года на TUT.BY вышло интервью с Никой . Девушка рассказала о жизни в самом хипстерском районе Нью-Йорка, где тогда жила, учебе в престижной киношколе и поисках себя.