ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы посмотрели, нравится ли брестчанам новый фонтан на Советской, и вот что увидели...

28.07.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Улыбки, детский смех и неподдельные эмоции теперь можно "словить" и здесь, на Советской у фонтана. Наверное, близлежащие кафешки больше всех рады тому, что появился такой объект притяжения, который теперь будет работать на них долгое время.

Мы посмотрели, нравится ли брестчанам новый фонтан на Советской, и вот что увидели...

Немного жаль жителей ближайших домов, которым и так достаётся от шума Советской, но что поделать - центр города никогда не бывает спокойным, здесь всегда "кипят страсти".

Мы посмотрели, нравится ли брестчанам новый фонтан на Советской, и вот что увидели...

Между тем, хорошим индикатором полезности и нужности объекта можно считать то, как он проводит второй день. Сегодня, в субботу, на Советской было много людей. И многие из них пришли именно ради фонтана.

 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Улыбки, детский смех и неподдельные эмоции теперь можно "словить" и здесь, на Советской у фонтана. Наверное, близлежащие кафешки больше всех рады тому, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика