Мы посмотрели, нравится ли брестчанам новый фонтан на Советской, и вот что увидели...

Источник материала: Виртуальный Брест

Улыбки, детский смех и неподдельные эмоции теперь можно "словить" и здесь, на Советской у фонтана. Наверное, близлежащие кафешки больше всех рады тому, что появился такой объект притяжения, который теперь будет работать на них долгое время.





Немного жаль жителей ближайших домов, которым и так достаётся от шума Советской, но что поделать - центр города никогда не бывает спокойным, здесь всегда "кипят страсти".





Между тем, хорошим индикатором полезности и нужности объекта можно считать то, как он проводит второй день. Сегодня, в субботу, на Советской было много людей. И многие из них пришли именно ради фонтана.