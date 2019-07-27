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Мы посмотрели, нравится ли брестчанам новый фонтан на Советской, и вот что увидели...
28.07.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Улыбки, детский смех и неподдельные эмоции теперь можно "словить" и здесь, на Советской у фонтана. Наверное, близлежащие кафешки больше всех рады тому, что появился такой объект притяжения, который теперь будет работать на них долгое время.
Немного жаль жителей ближайших домов, которым и так достаётся от шума Советской, но что поделать - центр города никогда не бывает спокойным, здесь всегда "кипят страсти".
Между тем, хорошим индикатором полезности и нужности объекта можно считать то, как он проводит второй день. Сегодня, в субботу, на Советской было много людей. И многие из них пришли именно ради фонтана.
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Улыбки, детский смех и неподдельные эмоции теперь можно "словить" и здесь, на Советской у фонтана. Наверное, близлежащие кафешки больше всех рады тому, что...
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