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Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

28.07.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тысячи брестчан и гостей города собрал 27 июля летний «Экватор Фест».

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

На фестивальной площадке, которая занимает 45 тысяч квадратных метров, расположились зоны отдыха, фудкорт и две сцены.

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

На малой сцене проходят встречи с интересными брестчанами и блогерами. Здесь же выступят стендап-комики, а к вечеру у желающих появится возможность выступить в формате импровизации перед открытым микрофоном.

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Спортивную зону заняли семьи. Здесь проходят мастер-классы по единоборствам, гимнастике с шарами и обручами, фрисби, дартсу, жонглированию мяча, армрестлингу, спидминтону.

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Возле торгового центра работает выездная кухня с гастрономическими мероприятиями, а в детской зоне работает лабиринт из кубиков, трасса для гонок на детских машинках, батуты, мини-стадион по бэби-болу и бьюти-квартал.

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Эпицентром фестиваля стала главная сцена, где выступят хедлайнеры фестиваля: в 20.30 группа Nizkiz, а в 22.00 — «ГРАДУСЫ».

Завершится праздник фейерверком в 22.50.

Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

 
 
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  Тысячи брестчан и гостей города собрал 27 июля летний «Экватор Фест».
 
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