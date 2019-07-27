Тысячи людей собрал в Бресте летний «Экватор Фест»

Источник материала: Виртуальный Брест

Тысячи брестчан и гостей города собрал 27 июля летний «Экватор Фест».









На фестивальной площадке, которая занимает 45 тысяч квадратных метров, расположились зоны отдыха, фудкорт и две сцены.













На малой сцене проходят встречи с интересными брестчанами и блогерами. Здесь же выступят стендап-комики, а к вечеру у желающих появится возможность выступить в формате импровизации перед открытым микрофоном.













Спортивную зону заняли семьи. Здесь проходят мастер-классы по единоборствам, гимнастике с шарами и обручами, фрисби, дартсу, жонглированию мяча, армрестлингу, спидминтону.









Возле торгового центра работает выездная кухня с гастрономическими мероприятиями, а в детской зоне работает лабиринт из кубиков, трасса для гонок на детских машинках, батуты, мини-стадион по бэби-болу и бьюти-квартал.





Эпицентром фестиваля стала главная сцена, где выступят хедлайнеры фестиваля: в 20.30 группа Nizkiz, а в 22.00 — «ГРАДУСЫ».

Завершится праздник фейерверком в 22.50.



