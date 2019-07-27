В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков дадут 28 июля в московском Парке Победы, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).





"Праздничный артиллерийский салют состоится в Москве в Парке Победы 28 июля. Ночное небо озарят 2500 фейерверков различных видов. Кроме того, салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, салют дадут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Михалкина ЗВО.