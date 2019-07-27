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В Москве 28 июля дадут салют в честь 75-летия освобождения Бреста
28.07.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков дадут 28 июля в московском Парке Победы, сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"Праздничный артиллерийский салют состоится в Москве в Парке Победы 28 июля. Ночное небо озарят 2500 фейерверков различных видов. Кроме того, салют проведут с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, салют дадут военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени Михалкина ЗВО.
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Праздничный салют в честь 75-летия освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков дадут 28 июля в московском Парке Победы, сообщает пресс-служба Западного...
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