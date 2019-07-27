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Праздничный концерт "Вечерняя симфония тысячелетия" (прямая трансляция)
28.07.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Смотрите концерт без смс и регистрации :-)
Впрочем, нельзя не признать - все места были заняты, и людей было много.
Ещё несколько фото с мероприятия:
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Смотрите концерт без смс и регистрации :-) Впрочем, нельзя не признать - все места были заняты, и людей было много. Ещё несколько фото с мероприятия:
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