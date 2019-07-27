ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздничный концерт "Вечерняя симфония тысячелетия" (прямая трансляция)

28.07.2019 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Смотрите концерт без смс и регистрации :-)

Праздничный концерт "Вечерняя симфония тысячелетия" (прямая трансляция)

Впрочем, нельзя не признать - все места были заняты, и людей было много.

Ещё несколько фото с мероприятия:

Праздничный концерт "Вечерняя симфония тысячелетия" (прямая трансляция)

Праздничный концерт "Вечерняя симфония тысячелетия" (прямая трансляция)

Праздничный концерт "Вечерняя симфония тысячелетия" (прямая трансляция)

Праздничный концерт "Вечерняя симфония тысячелетия" (прямая трансляция)

Праздничный концерт "Вечерняя симфония тысячелетия" (прямая трансляция)

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Смотрите концерт без смс и регистрации :-) Впрочем, нельзя не признать - все места были заняты, и людей было много. Ещё несколько фото с мероприятия:
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус Виталий Гурков стал первым двукратным чемпионом мира по версии Kunlun Fight
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.07.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика