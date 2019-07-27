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Проходят огонь и воду: в белорусском лагере детей учат безопасности в сложных ситуациях
28.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси врачи, спасатели и охрана дежурят в каждом детском лагере. Но есть и такие базы отдыха, где дети и сами готовы ко всему: буквально пройдут и огонь, и воду. С юными любителями экстрима познакомилась корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Это похоже на учения спецназа или курс молодого бойца. Перед тем, как преодолеть огненный коридор, дети прошли инструктаж по технике безопасности. Теперь они не испугаются пламени в случае пожара, а еще знают, как его потушить. От испытания огнем не отказался никто.
«Очень неожиданно. И крики, и петарды сзади. Очень страшно», – признались дети.
Они проходят огонь и воду. Причем, в буквальном смысле.
Не все родители готовы отправить своих детей на подобный отдых: некоторым он кажется слишком экстремальным, но это детский лагерь. И безопасность здесь на первом месте. Проверено все.
К подобным лагерям требования такие же, как и к обычным. Их регулярно проверяют сотрудники милиции, спасатели и медики. Дежурят специалисты и во время смены. Дети тем временем наслаждаются летним отдыхом и находят новых друзей.
В Беларуси необычные летние лагеря все популярнее: палаточные, археологические, волонтерские и вот такие экстремальные. Они привлекают не только местных школьников. Провести лето необычно приезжают дети из России, Латвии, Литвы и даже Египта.
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Дети проходят огонь и воду. Причем, в буквальном смысле. Детей учат правильно действовать в разных экстремальных ситуациях – порой неожиданных.
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