Проходят огонь и воду: в белорусском лагере детей учат безопасности в сложных ситуациях

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси врачи, спасатели и охрана дежурят в каждом детском лагере. Но есть и такие базы отдыха, где дети и сами готовы ко всему: буквально пройдут и огонь, и воду. С юными любителями экстрима познакомилась корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Это похоже на учения спецназа или курс молодого бойца. Перед тем, как преодолеть огненный коридор, дети прошли инструктаж по технике безопасности. Теперь они не испугаются пламени в случае пожара, а еще знают, как его потушить. От испытания огнем не отказался никто.

«Очень неожиданно. И крики, и петарды сзади. Очень страшно», – признались дети.

Они проходят огонь и воду. Причем, в буквальном смысле. Детей учат правильно действовать в разных экстремальных ситуациях – порой неожиданных. Влад в таком необычном лагере второй раз. Он уверен: если окажется один в лесу, не растеряется. Укрытие из веток подросток смастерит за два часа, без спичек разведет огонь. Это один из важнейших навыков.

«С ним вы защищены от диких зверей и насекомых. Он дает успокоение. Когда вы смотрите на огонь, а вокруг ночь, это очень успокаивает», – отметил школьник Влад Хуцишвили.

Не все родители готовы отправить своих детей на подобный отдых: некоторым он кажется слишком экстремальным, но это детский лагерь. И безопасность здесь на первом месте. Проверено все.

«Все испытания подобраны таким образом, чтобы они были максимально безопасны, не причинили вреда и приближены к реальным. Если это занятия по безопасности в огне: да, там присутствует открытый огонь, но он сделан так, чтобы не причинить какие-то увечья», – рассказал инструктор по выживанию Сергей Гращенко.

К подобным лагерям требования такие же, как и к обычным. Их регулярно проверяют сотрудники милиции, спасатели и медики. Дежурят специалисты и во время смены. Дети тем временем наслаждаются летним отдыхом и находят новых друзей.

«Люди из России приезжают. С ними тоже общаемся. Планируем встретиться. Новых друзей находим», – говорит школьница Александра Курилкина.

В Беларуси необычные летние лагеря все популярнее: палаточные, археологические, волонтерские и вот такие экстремальные. Они привлекают не только местных школьников. Провести лето необычно приезжают дети из России, Латвии, Литвы и даже Египта.