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Дождь из стекла, водный мир и океан жидкого железа: семь необычных планет
Источник материала: Tut.by
Сегодня достоверно подтверждено существование 4098 экзопланет. Среди них есть настолько странные и необычные, что они кажутся сошедшими со страниц книг научной фантастики. Рассказываем про экзопланету-алмаз, планету, где идет дождь из стекла, покрытую жидким железом, и другие необычные объекты.
Планета, где идет дождь из стекла
HD 189773b находится от нас всего в 63 световых годах. Это газовый гигант, температура на котором достигает 1000°C. Это, а еще огромное давление, приводит к тому, что частицы кремния в атмосфере планеты превращаются в жидкое стекло, падающее дождем.
Стеклянные дожди разносят ураганы, скорость которых достигает 7 тыс. км/ч.
Планета-алмаз
Планета 55 Рака-е (55 Cancri e) состоит полностью из кристаллизованного алмаза. «Стоимость» этой планеты — 26,9 нониллиона долларов.
Ледяной шар
OGLE-2016-BLG-1195Lb — это ледяная планета, расположенная в 13 000 световых лет от Солнечной системы. Температура на ее поверхности может меняться от -220 до -186 градусов Цельсия, из-за чего ее называют «ледяным шариком».
Планета, покрытая горячим льдом
Было установлено, что Gliese 436 b в основном состоит из воды. При этом вода находится в твердом состоянии при температуре порядка 300 градусов по Цельсию и большом давлении — это и есть «горячий лед». При этом внешние перегретые слои Gliese 436 b испаряются, окутывая планету облаком пара.
Планета, где царит тьма
TrES-2b — самая черная планета из всех известных сегодня. Она чернее угля, а также любой планеты или спутника в нашей Солнечной системе.
Измерения показали, что TrES-2b отражает меньше 1% падающего извне солнечного света, то есть меньше, чем даже черная акриловая краска или сажа.
Планета, покрытая жидким железом
Kepler-10 b — маленькая планета, на поверхности которой, судя по результатам исследования, очень высокая температура — около 1800 K (~1527°С) на дневной стороне.
Это первая открытая железная планета, причем из-за очень высокой температуры железо на ее поверхности находится в жидком состоянии.
Планета с каменным снегом
COROT-7 b также весьма необычная планета. Во-первых, год на ней продолжается всего 20 часов (планета расположена очень близко к светилу — 0,017 а.е.). Во-вторых, на ее освещенной стороне находится обширный лавовый океан, который образуется при температуре около +2500−2600°C. Это выше температуры плавления большинства известных минералов. В-третьих, атмосфера планеты состоит главным образом из испарившейся породы и выпадает на поверхность планеты каменными осадками, похожими на снег.
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Рассказываем об удивительных планетах, которые будто сошли со страниц научной фантастики.
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