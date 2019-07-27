Дождь из стекла, водный мир и океан жидкого железа: семь необычных планет

Источник материала: Tut.by

Сегодня достоверно подтверждено существование 4098 экзопланет. Среди них есть настолько странные и необычные, что они кажутся сошедшими со страниц книг научной фантастики. Рассказываем про экзопланету-алмаз, планету, где идет дождь из стекла, покрытую жидким железом, и другие необычные объекты.

Экзопланета — это планета, находящаяся вне Солнечной системы. Как ученые узнают об их существовании? Конечно, человечество пока не способно путешествовать на огромные расстояния, но мы можем изучать малейшие изменения в светимости и положении звезд, рядом с которыми находятся необходимые планеты. Есть несколько способов обнаружения, например, метод Доплера. Планета, обращаясь вокруг звезды, как бы раскачивает ее, и мы можем наблюдать доплеровское смещение спектра звезды. Правда,так удается обнаружить, как правило, лишь планеты минимум в несколько раз больше Земли и расположенные близко от своих звезд. Другой популярный метод — транзитный, который основан на наблюдении уменьшения светимости звезды при прохождении планеты на ее фоне. В сочетании с наблюдениями методом лучевых скоростей он приносит массу дополнительной информации об экзопланете, ее плотности и атмосфере.

Планета, где идет дождь из стекла



HD 189773b. Изображение: NASA, ESA, M. Kornmesser

HD 189773b находится от нас всего в 63 световых годах. Это газовый гигант, температура на котором достигает 1000°C. Это, а еще огромное давление, приводит к тому, что частицы кремния в атмосфере планеты превращаются в жидкое стекло, падающее дождем.

Стеклянные дожди разносят ураганы, скорость которых достигает 7 тыс. км/ч.

Планета-алмаз



55 Рака-е в представлении художника. Фото: wikipedia.org

Планета 55 Рака-е (55 Cancri e) состоит полностью из кристаллизованного алмаза. «Стоимость» этой планеты — 26,9 нониллиона долларов.

Считается , что одна треть массы планеты состоит из чистого алмаза. Эта планета состоит в основном из графита, алмаза и нескольких других силикатов, при этом воды в составе планеты слишком мало.

Ледяной шар



OGLE-2016-BLG-1195L b в представлении художника. Изображение: wikipedia.org

OGLE-2016-BLG-1195Lb — это ледяная планета, расположенная в 13 000 световых лет от Солнечной системы. Температура на ее поверхности может меняться от -220 до -186 градусов Цельсия, из-за чего ее называют «ледяным шариком».

Планета, покрытая горячим льдом



Изображение: wikipedia.org

Было установлено, что Gliese 436 b в основном состоит из воды. При этом вода находится в твердом состоянии при температуре порядка 300 градусов по Цельсию и большом давлении — это и есть «горячий лед». При этом внешние перегретые слои Gliese 436 b испаряются, окутывая планету облаком пара.

Планета, где царит тьма



Изображение: static1.comicvine.com

TrES-2b — самая черная планета из всех известных сегодня. Она чернее угля, а также любой планеты или спутника в нашей Солнечной системе.

Измерения показали, что TrES-2b отражает меньше 1% падающего извне солнечного света, то есть меньше, чем даже черная акриловая краска или сажа.

Планета, покрытая жидким железом



Изображение: wikipedia.org

Kepler-10 b — маленькая планета, на поверхности которой, судя по результатам исследования, очень высокая температура — около 1800 K (~1527°С) на дневной стороне.

Это первая открытая железная планета, причем из-за очень высокой температуры железо на ее поверхности находится в жидком состоянии.

Планета с каменным снегом



COROT-7 b в представлении художника. Фото: wikipedia.org

COROT-7 b также весьма необычная планета. Во-первых, год на ней продолжается всего 20 часов (планета расположена очень близко к светилу — 0,017 а.е.). Во-вторых, на ее освещенной стороне находится обширный лавовый океан, который образуется при температуре около +2500−2600°C. Это выше температуры плавления большинства известных минералов. В-третьих, атмосфера планеты состоит главным образом из испарившейся породы и выпадает на поверхность планеты каменными осадками, похожими на снег.