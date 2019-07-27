Хирург показала, как старели бы актрисы Голливуда, если бы были обычными людьми

Источник материала: Tut.by

Пластический хирург показал, как выглядели бы голливудские звезды в своем возрасте, если бы старели без пластики, рассказывает medialeaks.ru



Фото: с сайта medialeaks.ru

Поклонники голливудских звезд привыкли к тому, что, даже достигая зрелого возраста, любимые актрисы выглядят так, что ими можно бесконечно восхищаться, но старость не щадит никого. Фанатам стало интересно видоизменить внешность селебрити и добавить им лет.

Сначала старых звезд показало приложение FaceApp. Журналисты BuzzFeed использовали фильтр, с помощью которого можно состарить любого человека, на фотографиях западных знаменитостей. Старые Киану Ривз, Ким Кардашьян, Билли Айлиш, Джастин Бибер — все выглядели довольно необычно, но пластический хирург Джулиан Де Сильва пошла еще дальше. С помощью специальной программы Future Face она показала, как бы выглядели голливудские красотки в старости, если бы не прибегали к современным процедурам.

Сначала хирург из Британии проанализировала внешность Дженнифер Лопес, которой исполнилось 50 лет, и с помощью картографического программного обеспечения обнаружила, что «возраст лица» певицы — 32 года.

После этого она обратилась к Future Face, которое позволяет предсказать, как будет стареть лицо на протяжении последующих 20 лет, чтобы визуализировать, как актриса могла бы выглядеть в 50 лет, если бы она постарела как обычная женщина.

Программное обеспечение, используемое специалистом на Харли-стрит, изучало ключевые точки вокруг глаз Дженнифер, век, скулы, морщины и гусиные лапки — и показало удивительные результаты.

Как Лопес выглядит сейчас.

Фото: с сайта medialeaks.ru

Как она могла бы выглядеть в свои 50.

Фото: с сайта medialeaks.ru

Хирург отметил, что в 1999 году Дженнифер выглядела на 26 лет — на четыре года моложе, чем была в то время. Затем, в 2009 году, когда певице было 40 лет, анализ хирурга показал, что у Джо Ло были черты лица женщины 29 лет и она визуально постарела всего на три года за десятилетие.

«Наше программное обеспечение для компьютерного картографирования дало ей 32 года, что на 18 лет моложе ее фактического возраста. У нее практически нет обычных признаков старения для женщины ее возраста. У нее нет ни гусиных лапок, ни мимических морщин, ни мешков под глазами. Скулы Дженнифер находятся на той же высоте, ее веки не имеют признаков провисания».

Хирург также изучила лицо актрисы Дженнифер Энистон, которой в феврале 2019 года исполнилось 50 лет. Анализ показал, что Дженнифер также выглядит намного моложе своего возраста, а черты её лица соответствуют 39-летней женщине.

Используя фотографии 1990-х годов, хирург добавила к фотографиям юной Энистон 20 лет прогнозируемого возраста. Она смягчила челюсть и декольте, «ослабила» кожу, увеличила отечность над глазами и добавила линии под глазами и на лбу.

Как Дженнифер выглядит сейчас.





Как она должна выглядеть в своем возрасте.





Затем хирург изменила те же параметры на фотографиях других звезд за 50, в том числе Николь Кидман, которой сейчас 52 года.

Как Николь выглядит сейчас.





Как она могла бы выглядеть в своем возрасте.





Хирург также провела эксперимент на Рене Зеллвегер, которой тоже исполнилось 50 лет.

Как выглядит Рене сейчас.





Как могла бы выглядеть Рене.





Кэтрин Зета-Джонс в свои 49 тоже выглядит намного лучше, чем могла бы.