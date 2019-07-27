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Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах. «Письма счастья» получат 10 тысяч человек

28.07.2019 07:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal. В IRS не уточнили, о каких конкретно нарушениях идет речь, однако держатели криптовалют могут облагаться различными налогами, в том числе на прирост капитала, отмечает издание.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Налогоплательщикам стоит отнестись к этим письмам очень серьезно», — сказал глава IRS Чак Реттиг. По его словам, теперь налоговая служба будет прилагать больше усилий в области, связанной с криптовалютами.

В IRS обеспокоены тем, что криптовалюты могут использовать для уклонения от налогов. В ведомстве заявили, что все держатели крипты должны получить письма до конца августа. Представитель IRS отказался отвечать на вопрос WSJ о том, как налоговая служба получила информацию о держателях криптовалют и их транзакциях.

Одним из возможных источников, предоставивших IRS данные о держателях криптовалют, может быть биржа Coinbase — в марте 2018 года она по решению федерального суда передала налоговой службе информацию о примерно 13 тысячах учетных записей. При этом речь шла о клиентах, которые купили, продали, отправили или получили криптовалюту на сумму 20 тысяч долларов или больше в 2013–2015 годах. IRS получила их имена, даты рождения и адреса, идентификационный номер налогоплательщика, выписки со счета и имена контрагентов.

В IRS заявили, что письма с предупреждениями получат 10 тысяч человек.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.
 
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